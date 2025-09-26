国内のモバイル通信契約数、5Gが4Gを上回り世代別で最多に
総務省は、令和7年度第1四半期の電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データを公表した。今回の調査では、5G契約が1億1571万件となり、4Gの1億1151万件を初めて上回った。
移動系通信の契約数
移動系通信（携帯電話・PHS・BWA）の契約数合計は2億2550万件。
世代別では、5Gが1億1571万件で前期比+3.3％、前年同期比で+17.9％と増加している。3.9G～4G LTEは1億1151万件で前期比-1.1％、前年同期比で-4.7％と徐々に減少しつつある。BWAは9310万件で前期比+1.7％、前年同期比+5.3％となった。
3G契約数は432万件で前期比-14％、前年同期比-35％となった。3Gサービスは国内でNTTドコモのみが提供しているが2026年3月末に終了予定。
事業者別のシェア
事業者別のシェアでは、NTTドコモが33.6％（前期比-0.3ポイント、前年同期比-1.4ポイント）、MVNOを含めると39.9％、KDDIが26.4％（前期比-0.2ポイント、前年同期比-1ポイント）でMVNOを含めて31.2％、ソフトバンクが19.2％（前期比同、前年同期比-0.1ポイント）でMVNOを含めて24.7％、楽天モバイルが3.3％（前期比+0.1ポイント、前年同期比+0.3ポイント）、MVNOを含めて4.1％となった。
MVNO契約数
MVNOサービスの契約数は3940万件（前期比+3.7％、前年同期比+19.9％）となった。
SIMカード型の契約数における事業者別シェアは、インターネットイニシアティブ（IIJ）が23.2％（前期比-0.1ポイント）、オプテージ（mineo）が8.0％（前期比-0.2ポイント）、NTTドコモ（旧NTTレゾナントによるもの）が6.6％（前期比-0.5ポイント）、NTTコミュニケーションズが4.9％（前期比同）、富士通が4.5％（前期比-0.1ポイント）。