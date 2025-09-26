日ヒュム、株式分割に伴い配当予想を修正

日本ヒューム <5262> [東証Ｐ] が9月26日後場(14:00)に配当修正を発表。12月31日割当の1→2の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の44円→33円(株式分割前換算では44円)に修正したが、実質配当は変わらない。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

今回の株式分割に伴い、2026 年３月期の期末配当予想につきましては、2025 年８月８日に公表した「2026 年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載の１株当たりの予想配当金額を、分割後の株式数に基づく金額に修正いたします。なお、本修正は分割比率に合わせて実施するものであり、前回予想（期末22 円、年間合計44 円）に実質的な変更はありません。

