デジタル機器を手がける英Nothing Technologyは、完全ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (3)」を2025年9月25日に発売。

AIが使用シーンを学習した環境ノイキャン

特徴的なシースルーデザインを採用し、充電ケースに「スーパーマイク」を内蔵。ケースに備えた「TALK」ボタンを押すだけで起動でき、周囲の音を遮断してユーザーの声に集中し、クリアな通話を実現するデュアルマイクシステムを搭載する。

各イヤホンに3つの全指向性マイクと、骨の振動を感知するボイスピックアップユニットを内蔵。顎や耳道の微細な振動を電気信号に変換して正確に集音する。

実際の使用シーンのシナリオを元に学習したという、AI（人工知能）による環境ノイズキャンセリングが風切り音なども低減し、クリアな音声を届けられる。

12ミリ・ダイナミックドライバーの搭載により、豊かで自然なサウンドを楽しめる。イヤホン本体で最長10時間の再生が可能なほか、充電ケースと併用すれば最長38時間の再生を実現した。ワイヤレス充電にも対応する。

Bluetooth 5.4とLDACコーデックをサポートする。iOS、Android、Windowsと素早くペアリングができるほか、「Nothing X」アプリを使えば操作のカスタマイズなどが行える。イヤホン本体と充電ケースともにIP54準拠の防塵/防汗/防滴仕様となっている。

カラーはホワイト、ブラックの2色。

価格は2万5800円（税込）。