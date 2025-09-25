【100年名品クイズ】あなたはいくつ知ってる？実は発売100年以上の愛され商品

毎日の食卓で目にするあの食品、実は100年以上の歴史をもつ名品かもしれません。

「知ってた？」と周りにちょっと話したくなる、日本の食文化とともに歩んできたロングセラー商品をご紹介します。

誕生から100年以上のおなじみ商品

ウスターソース 300ml

313円（税込み）／ブルドックソース

おなじみの犬のマークは、ソース発祥の国イギリスでブルドッグが人気だったことに由来。着色料・増粘剤・甘味料といった添加物を使わず、野菜と果実を活かした味わいが特徴です。

「スパイシーで甘すぎず、料理をよりおいしくしてくれます」（ オレペエディター・管理栄養士maicookさん）。

赤缶カレー粉 37g

474円（税込み）／エスビー食品

30種類に及ぶスパイスを配合し、1923年（大正12年）に確立された秘伝の製法を今も守り続けるカレー粉。日本のカレー文化の礎となった一缶です。

「濃厚で、しっかりスパイシーなのにやさしい甘さ。子どものころ食べたあのカレーを探し求めて、行き着いたのが赤缶カレー粉でした。この先何年も使いつづけたい私の定番です」（オレペエディター・mapekoさん）

アサヒ飲料『カルピス』｜発売106年

カルピス 470ml

550円（税込み）／アサヒ飲料

世代を超えて愛され続ける国民的飲料。甘酸っぱく爽やかな味わいは、水割りやソーダ割り、お酒まで楽しめます。

「幼いころ、家族それぞれ好きな濃さで飲んでいました。妊娠中つわりがひどかったときも、カルピスだけはおいしく飲めました。思い出が詰まった特別な飲み物。いつか娘といっしょに飲むのが楽しみです」（オレペエディター・ろこたそさん）

雪印北海道バター 200g

621円（編集部調べ）／雪印メグミルク

北海道の自然に育まれたミルクの、コクと風味が詰まったバター。ふだんの料理やお菓子にも、プロの仕上がりを思わせる奥深さをプラスしてくれます。

「幼少期はバターが高かったので、あの箱がかっこよく見えました。苦手だったお菓子作りも北海道バターとともに歩んだ人生でレベルアップし、お菓子だけでなく料理にも大活躍。今も北海道バターは幸せを感じる箱です」（オレペエディター・Oimotoさん）

100年以上変わらず愛されてきた名品は、これからも私たちの日常を支え続けてくれるはず。次に手にするときは、その歩んできた歴史に思いを寄せてみませんか。

（「オレンジページ」2025年9月17日号より）