かわいい女の子だけでなく、ディズニープリンセスやアニメのキャラクターにまで驚きの「メイク術」で変身した姿をインスタグラムで発信している、“腸活健康美容大好き2児のパパ”こと「tarochan（@tarojoso）」（以下「たろちゃん」）さん。今回は、不二家の人気キャラクター「ペコちゃん」に変身した動画をご紹介します。一体、どのような仕上がりになるのでしょうか？

アイメイクだけで“おじさん”の片鱗が消え…

すっぴんの状態だと、どこにでもいそうな“普通のおじさん”。メイクの前にしっかりとスキンケアをして肌を整えてから、下地、コンシーラー、リキッドファンデーションで肌をつくります。パウダーをはたいて、マットな滑らかフェイスの完成。さあ、ここからペコちゃんに近づけていきます。

まずは、ペコちゃんのクリっと大きな瞳を再現するために、暗めのカラコンを装着。次に、青みピンクのアイシャドウをまぶたと涙袋にのせていきます。まぶたの方は、目尻側を幅広めに乗せるのがポイントのようです。さらに目尻側には、最初に塗ったアイシャドウよりも少し濃い色のピンクをオン。黒色のアイライナーを引いたら、目元がくっきりとしました。

眉はアイメイクに合わせて、やや赤みのある紫と、ブラウンで下がり気味に。まだアイメイクだけですが、この時点で既に“おじさん”の片鱗は消えつつあります……！

美少女と言えば「涙袋」。もちろん「たろちゃん」さんも涙袋メイクはしっかりと行います。ブラウン系のシャドウで涙袋の“影”を描いたら、膨らみの部分にハイライトで光をのせます。ついでに鼻の頭にもハイライトをのせて、鼻を高く見せていくようです。

つけまつげは長さのあるものを付け、下まつ毛はアイライナーであまり長く描きすぎないように。チークは、目の下あたりから濃い目に広く、かわいらしい印象になるよう入れていきます。ナチュラルな色のリップで唇にツヤを与えて、最後にウィッグをかぶれば完成！ ペコちゃんの元気で明るい特徴を残しながら、透明感のある美少女が出来上がりました。

“普通のおじさん”から美少女へ、まさかの大変身。変身前とのあまりのギャップに「めっちゃペコちゃんになってる〜すごい」「いやいやまじか、めっちゃかわいい！」「ペコちゃんの実写版」「かわいくて仕方がない」「ホントにお化粧が上手」と驚きのコメントが多数寄せられていました。