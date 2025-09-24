【「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」PS5版】 発売日：8月28日 価格：8,580円 セール価格：5,747円

Amazonにて、プレイステーション 5版タクティカル・エスピオナージ・アクション「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER（メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーター）」が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から33%オフの5,747円。

「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」は、2004年にプレイステーション 2向けに発売された「METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER」のリメイク作品。ストーリー、キャラクター、ボイス、ゲームプレー、音楽など原作の持つ魅力はそのままに、最先端の技術で描かれる高密度かつ美麗なグラフィックスと、立体的なサウンド表現によって、進化を遂げたサバイバルステルスアクションを楽しめる。PS5版では、オリジナル作で搭載されていたスペシャルゲーム「猿蛇合戦」が復活している。

