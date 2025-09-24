実力派27歳女子ゴルファーの“イメチェン”に熱視線　黒統一コーデが「プレー中とは別人！」「グラビアモデルやん」

黒で統一したオフの私服ショットが話題の高橋彩華(C)Getty Images

　ツアー通算2勝の女子プロゴルファー・高橋彩華が9月24日までに自身のインスタグラムを更新。黒で統一したオフの私服ショットが、フォロワーの反響を呼んでいる。

　高橋は冒頭に「夏が終わりそう」と記し、投稿した写真はサマースタイル全開だ。タートルネックのノースリーブに、ミニスカートの組み合わせ。とりわけ、インパクト十分のスニーカーがお気に入りのようで、「それにしてもこのNIKEのシューズ、脚が爆盛れ。デザインも可愛いし最高。この日は全身NIKE」とつづった。斜めかけのバッグ、キャップも黒。スポーティーな印象を与えている。

　プレー時はパンツスタイルが中心。今年5月の国内メジャー「ワールドレディスサロンパス杯」で「3年ぶりに脚出しました」と自身のSNSで久々にショートパンツを着用したことを明かし、話題となっていた。

　それゆえの“イメチェン”に、仰天するフォロワーが相次いでいる。コメント欄には「プレー中とは別人！」「脚長くみえる」「美ボディ」「グラビアモデルやん」「スタイリッシュでとても素敵」といった激賞の声が寄せられた。

　“黄金世代”の一人である27歳の高橋は、6月の「宮里藍サントリーレディス」を制すなど、今季は7度のトップテン入り。9月26日からは「ミヤギテレビダンロップ女子オープン」（宮城県・利府GC）に出場予定だ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]