実力派27歳女子ゴルファーの“イメチェン”に熱視線　黒統一コーデが「プレー中とは別人！」「グラビアモデルやん」

黒で統一したオフの私服ショットが話題の高橋彩華(C)Getty Images

ツアー通算2勝の女子プロゴルファー・高橋彩華が9月24日までに自身のインスタグラムを更新。黒で統一したオフの私服ショットが、フォロワーの反響を呼んでいる。

高橋は冒頭に「夏が終わりそう」と記し、投稿した写真はサマースタイル全開だ。タートルネックのノースリーブに、ミニスカートの組み合わせ。とりわけ、インパクト十分のスニーカーがお気に入りのようで、「それにしてもこのNIKEのシューズ、脚が爆盛れ。デザインも可愛いし最高。この日は全身NIKE」とつづった。斜めかけのバッグ、キャップも黒。スポーティーな印象を与えている。

プレー時はパンツスタイルが中心。今年5月の国内メジャー「ワールドレディスサロンパス杯」で「3年ぶりに脚出しました」と自身のSNSで久々にショートパンツを着用したことを明かし、話題となっていた。