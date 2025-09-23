2026年1月より放送開始されるTVアニメ『多聞くん今どっち!?』より、新曲「Supernova」を使用したPV第1弾が公開された。

参考：TVアニメ『多聞くん今どっち!?』2026年1月より放送開始 SPボイスドラマ企画も始動

本作は、主人公の高校生・木下うたげがハウスキーピングのバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンション推し活ラブコメディ。『花とゆめ』（白泉社）で連載中の原作コミックの累計発行部数は160万部を突破し（※電子書籍含む）、「このマンガがすごい！2023」でオンナ編第9位、「次にくるマンガ大賞 2023」コミックス部門6位にランクインしている。

公開されたPV第1弾は、推しのためにバイトに励む高校生のうたげと、その最愛の推しである多聞との予想外で衝撃的な対面シーンを捉えたもの。キラキラ輝くアイドル姿とは裏腹に、実はジメジメ陰キャな一面を見せる多聞。そんな姿を目の当たりにしても、うたげの愛は止まらない。映像では、そんな2人のコミカルなやり取りが描かれている。

また、PV第1弾で使用されている楽曲「Supernova」は、作中の人気アイドルグループ・F/ACEによる新曲で、10月20日に発売予定の第2弾シングル「F/ACEOFF」に収録予定。初回特典や、同日発売予定の『多聞くん今どっち!?』12巻との連動購入特典の情報など、詳細はアニメ公式サイトにて公開される。

さらに、9月24日にスペシャルボイスドラマとききがたりの最新第4弾も配信。第4回は福原多聞（CV.波多野翔）と甲斐倫太郎（CV.長岡龍歩）が担当。Aサイドトークでは新曲「Supernova」について、「F/ACE Liner Talk ”Supernova を語りつくそう”」と題して、2人が熱いトークを展開。ききがたりで配信されるBサイドトークでは、「F/ACE Liner Talk」の収録を終えて多聞が去った控室での、倫太郎によるひとり反省会が楽しめる。（文＝リアルサウンド編集部）