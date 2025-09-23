アニメ「不滅のあなたへ Season3」が、NHK総合にて10月4日23時45分より放送開始となる。

本作は大今良時氏が「週刊少年マガジン」で連載していた作品。不死身の存在であるフシと人間を襲う敵対勢力・ノッカーの攻防を描いた物語となっている。

Season3では「現世編」が開幕。かつてないほど平和な現代世界で、不穏な影がふたたびフシに迫ってくる。

キャストはフシ役を川島零士さん、観察者役を津田健次郎さんが続投。新たに登場するミズハ役を楠木ともりさん、アオキユーキ役を潘めぐみさんが担当する。さらに謎の少年サトル役を花守ゆみりさんが演じる。

「不滅のあなたへ Season3」詳細

・放送開始日：10月4日より毎週土曜23時45分～

・放送局：NHK総合

・最速配信：dアニメストアにて10月6日18時～

【アニメ「不滅のあなたへ Season3」PV第1弾】【「不滅のあなたへ Season3」あらすじ】

不滅の存在であるフシ。

それに対抗するのは人間を襲い滅ぼそうとする敵対勢力、「ノッカー」。

攻防の末にノッカーとの戦いには勝利したが、フシはまだ人々を守り続ける必要があった。

自らの体を広げ、樹木のごとく抵抗の根を張り巡らせた。

数百年後、そこは現代世界。

かつてないほどの平和な世界。

新しい友人･･･新しい家･･･

全てが満ち足りた世界でフシは幸せを謳歌できると思っていた。

しかし不穏な影が、再びフシに迫る。

その影は、人の心の隙間に分け入る宿敵。

そして、自分を生み出した観察者の真の目的。

フシに与えられる新たな試練。彼に大いなる選択の時が迫る。

不死身のフシの物語、「現世編」が幕を開ける。

(C)大今良時・講談社／不滅のあなたへＳ３製作委員会