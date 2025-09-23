「不滅のあなたへ シーズン3」10月4日より放送開始！ フシの物語が“現世”へ【#秋アニメ2025】観察者役は津田健次郎さん
アニメ「不滅のあなたへ Season3」が、NHK総合にて10月4日23時45分より放送開始となる。
本作は大今良時氏が「週刊少年マガジン」で連載していた作品。不死身の存在であるフシと人間を襲う敵対勢力・ノッカーの攻防を描いた物語となっている。
Season3では「現世編」が開幕。かつてないほど平和な現代世界で、不穏な影がふたたびフシに迫ってくる。
キャストはフシ役を川島零士さん、観察者役を津田健次郎さんが続投。新たに登場するミズハ役を楠木ともりさん、アオキユーキ役を潘めぐみさんが担当する。さらに謎の少年サトル役を花守ゆみりさんが演じる。
「不滅のあなたへ Season3」詳細
・放送開始日：10月4日より毎週土曜23時45分～
・放送局：NHK総合
・最速配信：dアニメストアにて10月6日18時～
□「不滅のあなたへ Season3」の放送・配信情報ページ【アニメ「不滅のあなたへ Season3」PV第1弾】 【「不滅のあなたへ Season3」あらすじ】
不滅の存在であるフシ。
それに対抗するのは人間を襲い滅ぼそうとする敵対勢力、「ノッカー」。
攻防の末にノッカーとの戦いには勝利したが、フシはまだ人々を守り続ける必要があった。
自らの体を広げ、樹木のごとく抵抗の根を張り巡らせた。
数百年後、そこは現代世界。
かつてないほどの平和な世界。
新しい友人･･･新しい家･･･
全てが満ち足りた世界でフシは幸せを謳歌できると思っていた。
しかし不穏な影が、再びフシに迫る。
その影は、人の心の隙間に分け入る宿敵。
そして、自分を生み出した観察者の真の目的。
フシに与えられる新たな試練。彼に大いなる選択の時が迫る。
不死身のフシの物語、「現世編」が幕を開ける。
(C)大今良時・講談社／不滅のあなたへＳ３製作委員会