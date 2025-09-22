なにわ男子＆Aぇ! groupメンバーがカラクリ装置と“超合体”！「すごく胸が打たれました！」（大橋和也）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子とAぇ! groupの2組がタッグを組み、本来は交わらない要素を掛け合わせて“見たことのない”を生み出す実験バラエティ『なにわ×Aぇ!の超（スーパー）合体できるかな？』が、9月23日22時からカンテレ・フジテレビ系全国ネットで放送される。

■学園全体を舞台にした巨大装置“超セタゴラスイッチ”を完成を目指す

この番組では、なにわ男子とAぇ! groupが2グループに分かれ、学生たちと共に圧巻の“超合体”を披露する。

道枝駿佑・長尾謙杜・藤原丈一郎・大橋和也（なにわ男子）、末澤誠也・草間リチャード敬太（Aぇ! group）の6人は、サッカー元日本代表・中澤佑二とオリンピック卓球・金メダリストの水谷隼と共に、東京屈指の進学校・世田谷学園物理部が製作するカラクリ装置“セタゴラスイッチ”と超合体。物理の原理や法則を利用してカラクリ装置を製作。さらに、スーパーアスリートたちが“人間神業装置”として間をつなぎ、学園全体を舞台にした巨大装置“超セタゴラスイッチ”を完成させる。

大橋と長尾はカラクリ装置の製作を担当。セタゴラスイッチの装置作りは物理の法則に基づいた仮説からスタートし、トライ＆エラーを繰り返して作り上げていく。しかし、ちょっとしたズレで失敗してしまううえ、95パーセントの成功率が必要とあって、緊張状態のなかでの集中力が求められる。メンバーの中で、リチャードは持ち前の集中力を発揮し、長さ17メートルもある壮大な装置を担当する。

そして、スーパーアスリートの中澤が現役時代をほうふつとさせる神業ヘディングで、そして水谷が巧みにコントロールされた神業スマッシュでセタゴラスイッチをつないでいく。サッカー経験者の末澤は、セタゴラスイッチと中澤をつなぐ重要な役目を担う。自他共に認める“不器用”メンバー・道枝は、彼の得意分野を生かしたドローンの操縦技術で超合体を手助け。藤原はセタゴラスイッチのスタートを飾る重要なポジションを務めることに。果たして“超セタゴラスイッチ”は無事に作動し、制限時間内に成功することができるのか注目だ。

本番を終えて、なにわ男子とAぇ! groupの2組が超合体をした感想について、カラクリ装置製作担当の大橋、長尾、リチャードがコメントした。

■大橋和也 コメント

■長尾謙杜 コメント

■草間リチャード敬太 コメント

さらに、“超セタゴラスイッチ”の中で神業を披露した藤原、道枝、末澤もコメントした。

■藤原丈一郎 コメント

■道枝駿佑 コメント

■末澤誠也 コメント

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系『なにわ×Aぇ!の超合体できるかな？』

09/23（火・祝）22:00～23:24 ※全国ネット

出演：

なにわ男子（西畑大吾 大西流星 道枝駿佑 高橋恭平 長尾謙杜 藤原丈一郎 大橋和也）

Aぇ! group（正門良規 末澤誠也 草間リチャード敬太 小島健 佐野晶哉）

岡田圭右（ますだおかだ）

劇団ひとり

＜書道パフォーマンス×マーチングバンド＞

西畑大吾・大西流星・高橋恭平（なにわ男子）

正門良規・小島健・佐野晶哉（Aぇ! group）

＜カラクリ装置“セタゴラスイッチ”×一流アスリート＞

道枝駿佑・長尾謙杜・藤原丈一郎・大橋和也（なにわ男子）

末澤誠也・草間リチャード敬太（Aぇ! group）

中澤佑二（サッカー）

水谷隼（卓球）

