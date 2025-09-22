ÂçºåËüÇî¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¹Ô¤Ã¤È¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¢«¤½¤ó¤Ê·¯¤Ï¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëËüÇî¤Ë¹Ô¤±
ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÏÂÎ¸³¤·¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¡¢ÆüËÜ´Û¡¢¥¬¥¹¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ä¡Ä¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëËüÇî¤ÎÉ÷·Ê
2025Ç¯4·î13Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÊÄËë¤Þ¤Ç¤¢¤È1¤«·î¼å¡£
¶î¤±¹þ¤ßË¬¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢9·î22ÆüÍ¼¸½ºß¡¢ºÇ½ªÆü¤Î10·î13Æü¤Þ¤Ç¤Îº®»¨Í½ÁÛ¤ÏËèÆü¡ÖÂçÊÑº®»¨¡×¡£Æþ¾ìÍ½Ìó¤â¶õ¤ÏÈÌµ¤·¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï2ÆüÁ°¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤ëÄÉ²ÃÏÈ¤È¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÂÔ¤Á¤Ç¶õ¤ÏÈ¤¬½Ð¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¶½Ì£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±Æø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¢¡×......¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ËÏ¯Êó¤À¡£
¤¿¤È¤¨¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âËüÇî¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¨¡¨¡¡ÖEXPO 2025 ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëËüÇî ¡Á¶õÈô¤ÖÌ´½§¡Á¡×¤À¡£
¤¢¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¡ª¡©
¡ÖEXPO 2025 ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëËüÇî ¡Á¶õÈô¤ÖÌ´½§¡Á¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÊiOS¡¿Android¡Ë¤äPC¡ÊWindows¡¿Mac¡Ë¡¢VR¥´¡¼¥°¥ë¡ÊMeta Quest 2/3¡Ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥×¥ê¡£
µ¯Æ°¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤ò3DCG¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëËüÇî¡×¤À¡£
Íè¾ì¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎÊ¬¿È¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ð¥¿¡¼¤òºîÀ®¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤¿²ñ¾ìÆâ¤Î³Æ¥¨¥ê¥¢¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡Ë¤ò¼þÍ·¡£ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿³Æ¹ñ¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¡£
¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò½ä¤ë¤´¤È¤Ë¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹½¸¤á¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤½¤¦¡£
¸½ÃÏ¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¡¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¡¼¤äÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë²ñ¾ì¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¼«Ëý¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤«¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤½¤ÎÃ¯¤«¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Êì¸ì¤â°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëËüÇî¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡£
¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Ï¥¨¥â¡¼¥Èµ¡Ç½¤Ç¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¡×¤ä¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¥À¥ó¥¹¡×¡ÖÅê¤²¥¥Ã¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÉ½¤¹Æ°¤¤¬²ÄÇ½¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤Çµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ï14¸À¸ìÂÐ±þ¤Î¼«Æ°ËÝÌõµ¡Ç½ÉÕ¤¡£À¤³¦Ãæ¤Î»²²Ã¼Ô¤È³Ú¤·¤¯¸òÎ®¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
Á´¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÀ©ÇÆ¤Ç¥ì¥¢¥°¥Ã¥º³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëËüÇî¾å¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç110¤«½ê¡£¹¤¤¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¤òÊâ¤²ó¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò½ä¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½à¥ï¡¼¥×á¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ëQR¥³¡¼¥É¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ã¤È¤Ó¡£
Á´¤Æ¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òË¬Ìä¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¿Þ´Õ¡×¤ò¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëËüÇî¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ëËüÇî¤ÎÊÄËë¤ÈÆ±¤¸2025Ç¯10·î13Æü¤Î¸á¸å11»þ¤Þ¤Ç¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥¢¥ëËüÇî¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢³«ºÅÃæ¤Ë¸½ÃÏ»²Àï¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢º£¤·¤«³Ú¤·¤á¤Ê¤¤à¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëËüÇîá¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖËüÇî¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¹Ô¤¯¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¥¢¥×¥ê¤Î¥×¥ì¥¤²èÁü¤Ë¡Ö¡ô¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëËüÇî¤ÇÈ¯¸«¡×¤òÉÕ¤±¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥³¥â¥ó¥º-E´Û¤Ç³«ºÅ¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëËüÇî¤Þ¤ë¤ï¤«¤êÅ¸¡×¡Ê9·î28Æü¡Á10·î2Æü¡¢4Æü¡Ë¤Ç¸ÂÄê´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤¬Ìã¤¨¤ë¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó110¤«½ê¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¿Þ´Õ¤ò¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥ì¥¢¤ÊÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤âÌã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Í½½¬¤â¤«¤Í¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©