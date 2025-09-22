FOMAREが語る、2人で続ける意思と覚悟、地元・群馬開催の最大級ワンマンへの想い
今年結成10周年を迎えたFOMARE。9月24日リリースのEP『overturn』は、3人で制作した最後の作品にして、2人体制のFOMAREとして最初に発表する作品となる。
そして、9月23日に地元・群馬のGメッセで、10周年記念無料ライブ「愛する人、場所」を開催する。『overturn』とはどのような作品で、どのような気概をもってキャリア史上最大のワンマンライブに臨むのか。アマダシンスケ（Vo・B）、カマタリョウガ（G・Cho）に訊いた。
―いきなり核心めいたことから訊いてしまうのですが、『overturn』（ひっくり返す／覆す）というタイトルの言葉は、いつ、どのように出てきたものなのでしょうか。
アマダ：このタイトルを付けたのは、本当に1番最後で。マスタリングが終わる直前というか。曲名もそうなんですけど、もう本当に1番最後に付けましたね。
―6月〜7月にかけて敢行した結成10周年ツアーを経て、その次へ向かっていく。そうした野心や気概が滲んでいる言葉だと思いました。
アマダ：このEPの制作中でもあり、10周年のツアー中っていうタイミングで、柿ピーさんが脱退するっていうのが決まって。複雑な気持ちのままライブをやってて。「10年やってくれてありがとう」「これから先もFOMAREを大好きでいたいです」っていうお客さんに対して、もう決まってることを率直に言えない申し訳なさだったりとか、いろいろ重なって。で、柿ピーさんが叩いてくれてる5曲があって、それを3人体制のFOMAREとしてリリースできない複雑みがすごい自分の中ではあって、もうずっとモヤモヤしてる、そういうタイミングだったんですけど。でも、いろいろ抱えながらも、全部ちゃんと正解に変えていきたいし。それこそ、楽曲もそうなんですけど、今までのFOMAREよりも、ちょっとライブハウスみが良い意味で緩やかになっているというか。そういう意味でも、ちゃんとひっくり返して、それをちゃんと結果にして進んでいくっていう意味合いが、このタイトルにはあります。
―結成10年ツアーの後、オグラさんの脱退と、9月23日に10周年無料ライブ「愛する人、場所」を地元・群馬のGメッセで開催することが、同時に発表されました。
カマタ：脱退してしまうけど、心配いらないよってことを分かってほしかったので、あえて、ああいうふうに同時に発表をしたっていうのもあるんで。みんなも分かってくれて。俺らのお客さん、いいやつ多いなって感じましたね。
―オグラさんが8月いっぱいで脱退することを発表した後、何本かライブがあったと思いますが、お客さんからはどのようなリアクションがありましたか？
アマダ：もう、みんな泣いてライブを観に来てくれて。それこそ直近だと、yonigeとツアーを回って、これまでなかなか行ったことがなかったところに行ったんですけど、そこにも急遽駆けつけてくれたファンの人たちもいて。うん、なんかそんぐらい、なんて言うんだろうな、本当にこの3人だからこそ愛されてたんだなって思います。やっぱ、でも、お客さんは今も複雑だと思うんすよ。でもちゃんとこう発信することによって、聴き手として少しでも希望が持ててはいる、いてくれてるとは思うんですけど。それをありがたいって言っていいのか、申し訳ないって言っていいのか、ちょっと2つの気持ちがぶつかり合うみたいな感じなんですけど。でも、お客さんは現状を心配しつつも、FOMAREを信じてくれてるというか、ちゃんと信頼関係をキープしてくれてる気がしてます。
―8月30日の「SWEET LOVE SHOWER」が、3人体制最後のライブになる予定です。（インタビューは、8月下旬に実施）
アマダ：どうなるんだろうって思ってますけど。でも、やっぱ柿ピーさんのこと好きだし。すごいいろんな、なんて言うんだろう、俺ら結成5年目で柿ピーさんが入ってくれて、そっからコロナ禍を迎えつつも、バンドがネガティブな方向に行かずに、メジャーを1回離れてインディーズに戻ったりとかしても、たぶんこの3人だから、いろんな壁を越えてこれたっていうのは確実にあるんで。そう思える人って、やっぱ、なかなかいないし。ありがたいことに、バンドで出会った友達だったりとかもそうだし、交友関係がいっぱい増えてく中で、でも、一緒にバンドをやりたいなって思う人って他に1人もいなかったし。そういう意味で今は、あと1本だけど、メンバーっていうか、その、愛する人と、最後ちゃんとこういうふうに、しかもネガティブじゃなく、ちゃんとポジティブな方向性で、いったん今のFOMAREに点を打てるっていうのが、すごいことだよなっていうふうに思いますね。寂しいけど、素晴らしいことでもあるというか。
