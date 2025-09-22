米津玄師×宇多田ヒカル「JANE DOE」が遂にデジタルリリース！新アーティスト写真も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のエンディング・テーマとなっている米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」が、デジタルリリースを迎えた。合わせて、両名のアーティスト写真のアザーカットが初公開となっている。

■SNSを興奮の渦に包んだ、奇跡のコラボレーション作がついにリリース

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマとして、米津玄師と宇多田ヒカル、奇跡のコラボレーションが実現したのがこの「JANE DOE」。本楽曲は米津玄師が作詞・作曲を手がけ、宇多田ヒカルを歌唱で迎えたデュエットソングとなっており、ジャケットは米津玄師が描き下ろしている。

8月14日、コラボ発表とともに劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ティザー映像にて楽曲のイントロを公開。9月19日には公開記念PVとして楽曲の1コーラスが初公開となり、米津玄師と宇多田ヒカルの掛け合いに、SNSは興奮の渦に包まれた。

■「IRIS OUT」「JANE DOE」のリリースを記念したリスニングパーティーも開催

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」、エンディング・テーマ「JANE DOE」両曲を表題とした、米津玄師のダブルA面シングル「IRIS OUT / JANE DOE」は9月24日リリース。9月22日に店着日を迎えた。商品は、初回限定となる「IRIS OUT盤」、「JANE DOE盤」、「通常盤」の全3形態での展開となる。

「IRIS OUT盤」は、ポーチケースに米津描き下ろしによる「レゼ」のポラロイドとアクリルスタンドが収納されたスペシャルパッケージ。ポーチの側面は、黒をベースにシルバーのリングが付属したジッパーとなっており、「レゼ」の衣装を想起させる仕様に。

「JANE DOE盤」は、破片ケースに、CD、DVDが付属するパッケージ。割れたガラスをモチーフとした破片ケースと、七色に光るジャケットが美しいアートな仕様。DVDには劇場版『チェンソーマン レゼ篇』本予告に加え、「KICK BACK」のMVやライブ映像が収録される豪華な内容となっている。

「通常盤」は、米津描き下ろしのジャケットが収納されたジュエルケース仕様。

「法人特典」は、米津描き下ろしの「IRIS OUT」「KICK BACK」の絵柄による、ホログラムステッカー（2枚セット）。サイズは各5cm角となる。

また、初回特典として『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』のチケット2次先行の申込ができるシリアルナンバーが封入され、応募期間は9月22日12時から9月28日23時59分までとなる。

そして「IRIS OUT」「JANE DOE」のリリースを記念して、9月22日22時からはSpotifyリスニングパーティーを開催することが決定。米津玄師がお届けする生配信の音声トーク番組となり、X上でメッセージを募集する。アーカイブのない生配信として行われる本番組、メッセージはXにて「#Spotify_KenshiYonezu」をつけて配信開始後より投稿してほしい。

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

米津玄師

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.22 ON SALE

米津玄師, 宇多田ヒカル

DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」

2025.09.24 ON SALE

米津玄師

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

