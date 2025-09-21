【子ども会、メリットある？】小5で退会。子ども会のメリットとデメリット＜第10話＞#4コマ母道場
みなさんは町内会や子ども会に入っていますか？ 今回の主人公エミさんが暮らしていた場所はとくにそういうものはなく、回覧板もありませんでした。実家ではご両親が回覧板をまわしたり旗振り当番に行ったりしていたので、存在は知っているといいます。そんなエミさんが今回引っ越ししてきた地では……。
第10話 わが家の選択
【編集部コメント】
エミさんは自分で考えて家族で相談をして、ユカリちゃんが5年生になったときに子ども会を辞めました。もし、ナオさんに話を聞いていなかったら、自分には不要だと思っていてもズルズルと続けていたかもしれません。エミさんは自分の性格を変えるきっかけをくれたナオさんに感謝をして、自分で物事を考えて生活しているようですよ。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
