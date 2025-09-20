「年明けには彼のご両親に結婚の挨拶をする予定だった」。結婚を決めた直後に2度目のがんが発覚した原千晶さん。子宮を全摘し、子どもが望めない体になった状態で彼の両親に結婚の話をすると── 。（全4回中の3回）

結婚を決めた矢先に子宮全摘が決まった

2020年から千葉外房に移住して穏やかに暮らしている原千晶さん

── 2度のがん闘病、そして子宮の摘出という重い現実を乗り越えてきた俳優・タレントの原千晶さん。順風満帆に見えた人生は、30代で突きつけられた病によって大きく揺らぎます。しかし、その隣には常にかけがえのないパートナーの存在がありました。2回目のがんが見つかった当時、現在のご主人とは、すでに交際されていたそうですね。最初に病気のことを伝えたとき、どんな反応でしたか？

原さん：30歳のとき、子宮頸がんが見つかり、子宮を残す手術を受けました。本来なら再発を防ぐために定期的な検診が必要でしたが、「もう大丈夫だろう」と安心してしまい、次第に通わなくなっていたんです。今思えば、それが自分にとって大きな甘さであり、強い後悔として残っています。

彼と出会ったのは、ちょうどそんな時期。1歳年上のテレビ制作会社のプロデューサーで、ドラマの現場で知り合いました。交際を始めた当初は、病気のことをなかなか話せませんでした。

ですが、つき合って半年ほど経ったころ、「じつは…」と打ち明けると、とても驚いていました。「今、病院に通っている様子がないけど、どうして？」と聞かれ、ドキッとしましたが、「また症状が出たら行くことになっているから」と軽く流してごまかしてしまいました。

ところが、結婚を意識し始めた矢先の2009年末、子宮頸がんの再発と子宮体がんの併発に加え、リンパ節への転移が発覚したんです。彼はすごくショックを受けていましたが、すぐに「絶対に治そう」、そして結婚についても「親には僕から話すから大丈夫」と迷いなく言ってくれたんです。

── 彼の言葉はまっすぐで迷いのないものだったと。ですが、原さんのなかには、すぐには受け止めきれない思いもあったのでは？

原さん：もちろんありました。手術で子宮をとることになると、私はもう子どもを産めなくなります。そうすると、彼は自分の子どもを持つことがなくなるかもしれない。それがずっと心に引っかかっていて、どうすればいいのか悩みました。子どもを持つか持たないかは、人生を大きく左右する決断です。もし「結婚は辞めよう」と言われたり、少しでも顔が曇ったりしたら、私はもう引くしかない。しかも長男なので、ご両親への申し訳なさもありました。それでも彼は「そんなことは二の次、三の次。今いちばん大事なのは、1日も早く正しい治療を受けて元気になることだよ。それ以外のことは、後から考えればいい」と言ってくれた。その言葉に涙が止まりませんでした。

ただ、それと同時に申し訳なさと自責の念に押しつぶされそうになりました。検診に行かなかった自分の甘さ、病気にきちんと向き合わなかった責任、そしてこれから家族になろうとしている彼やご両親を巻き込み、苦しめてしまった。彼が冷静に支えてくれたからこそ、なんとか踏みとどまれたのだと思います。

婦人科系のがんを患った人が集う「よつばの会」にて話をする場をもうけて

── 原さんの深い葛藤が伝わります。それでも、彼との未来を手放すことを考えた瞬間もあったのでしょうか。

原さん：そのほうがいいのかなと思いましたね。でも、本音では「離れないでほしい」と、すがりつきたい気持ちでした。ご家族のことを考えると、胸が痛みました。彼自身は私を受け入れるといってくれたけれど、ご両親は果たしてどう思うだろうか。これから正式にご挨拶に行き、結婚の許しを得る段階だったんです。きっと孫の顔も見たいと思っているはず。私たち2人の気持ちは揺るがなくても、その思いを考えると、やるせなくて、胸が締めつけられるようでした。

── 義理のご両親には、どのように事実を伝えられたのでしょうか。

原さん：本当は2010年1月に彼のご実家にご挨拶に行く予定でしたが、2009年末にがんが発覚したので、急きょ「仕事が入ってしまった」と嘘をついて延期してもらいました。抗がん剤治療が始まったころ、彼が実家へ戻って事情を話すことになったんです。当初、「田舎の人間だし、長男という立場もあって結婚を反対されるのではないか」と心配していたようです。

でも、ご両親の反応は、まったく違うものでした。お義父さんは「お前が結婚すると覚悟を決めたのなら、それを一生貫かないとダメだぞ。気持ちが変わったり、彼女を裏切るようなことをしたら、この家の敷居は二度とまたがせない」と言ってくれたのだそうです。お義母さんも「とにかく千晶さんが元気になって、1日も早く健康を取り戻すことがいちばん大事だから」と声をかけてくれたと聞きました。

── ご両親のその言葉を、原さんはどんなふうに受け止めましたか？

原さん：私はちょうど抗がん剤治療中で、点滴を受けている最中でした。彼は戻ってくるなり、心臓をバクバクさせながら待っていた私に両親とのやりとりを淡々と話し始めました。その話を聞いて、私は嗚咽するほど泣いてしまいました。ありがたさと申し訳なさが入り混じり、込み上げる感情を抑えきれなかったのです。しかも、その時点で私は、ご両親に一度も会ったことがありません。交流もなく、話したこともない私に対し、こんなにも温かく受け入れてくれた。その事実に心が震えました。

ただ、じつはこの話には後日談があります。当時、お義母さんには複雑な思いもあったことを昨年はじめて知りました。彼が私と結婚したいといったとき、お義父さんは「覚悟を貫け」と背中を押す姿勢だったけれど、お義母さんはもう泣くことしかできず、「なんでこんなことになったんだろう、とにかく千晶さんが無事でありますように」とおっしゃっていたそうです。でも、いざ結婚となったときに、お義母さんは不安になってしまったらしいんです。「もし千晶さんに何かあって、息子が深い悲しみを背負うことになってしまったら…」と。

義母が抱いた葛藤と原さんへの思いを知って

── お義母さんにも葛藤があったのですね。

原さん：親として当然の気持ちだと思いました。義母は明るく朗らかな人柄で、私のことをとてもかわいがってくれ、今ではなんでも話せる間柄です。でもそんな思いを抱えていたことは一度も聞いたことがありませんでした。子どもを持てないことを理解し、家族として温かく受け入れてくれたのは事実です。しかし、お義母さんなりに葛藤や不安を乗り越えてくれたのだと知り、胸が熱くなりました。手放しで「いいよ、いいよ」と簡単に受け入れられるものではなかったはずです。だからこそ、息子を思う母の気持ちに胸を打たれました。

── それぞれがいろんな思いを乗り越えながら家族になっていったのですね。

原さん：そう思います。夫やご両親との絆が、より深く尊いものに感じられます。今こうして笑い話として語れることが幸せです。

気づけば私も51歳。この先、人生がどこへ向かうのか、まだはっきりとはわかりませんが、これだけは言えるんです。私が一生を終えるとき、彼と結婚できたこと、そして彼のご両親に家族として迎え入れてもらったことは、本当に幸運だったと思うんです。夫と出会い、夫婦になれたことは、私の人生でいちばんの幸運です。つまずきの多い道のりだったけれど、これだけは本当によかったと、胸を張って言えますね。

2度のがんを経験した原さん。年上で子どもが産めない女性に話を聞きに行ったり、婦人科系のがんを患った人が集う「よつばの会」を運営するなど前向きに活動されています。今は後遺症と向き合いながら、自分ができることを進めていると語りました。

