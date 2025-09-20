〈《年間650杯》「10年毎日ラーメンを食べ続けている」YouTuber・SUSURUが語る“ハズさない”ラーメン店の選び方「食べログで見るのは口コミよりも…」〉から続く

若きラーメン界のトップランナー・SUSURUさん。ラーメンそのものへの造詣の深さもさることながらチャンネル登録者数186万人、YouTuberとしても存在感は増すばかり。「ラーメンYouTuber」の第一人者としての苦労はどんなところにあるのだろうか。（全3回の2回目／続きを読む）

「やっぱりラーメンが主役、おいしそうに見えないと」

――SUSURUさんの動画を拝見していると、食べ方がとても美しいなと思うんです。感想のコメントも的を射ていて、客観的でわかりやすい。そういういわば見せ方のようなところも、だいぶ意識されているんですよね。

SUSURUさん（以下、SUSURU） もちろんそうですね。物撮りをするラーメンも自分が食べるものを使っているんですけど、物撮りもなるべく短く済ます。提供されたらすぐ食べるというのは、特に意識しています。

食べ方で言うと、カメラは自分の反対側に置いているのでそちらに向けて麺を見せるように箸を使う、とかですかね。あとは基本的なところ。麺は啜りきってかみ切らないとか。こういうのはラーメンの世界では結構厳しく見られるんです。だから麺を見せるときにはガバッと多めにつかんでも、食べるときには少ない量にして。

食べ進めていっても、丼の中で麺とスープとトッピングがぐちゃぐちゃになったりしないように。なるべく崩させずに食べるようにしています。細かいところではもちろん丸めたティッシュとか機材が映り込んだりしないようにしたり……。基本的にはノンストレスで見てほしいんです。そのためには、やっぱりラーメンが主役ですから、おいしそうに見えないと。そこがいちばんです。

ラーメン界ならではのおもしろさに惹かれて

――なるほど、小さなことでも工夫をしながら。「おいしそうに食べているなあ」くらいにしか思っていなかったのですが、その裏には撮影から食べ方までいろいろなポイントがあるという……。なかなかラーメンYouTuberの世界、大変そうですね。

SUSURU そういう部分はありますね。ただ、ずっと毎日続けていると慣れてくるものですよ（笑）。

――コメントも実にわかりやすい。

SUSURU 2015年にYouTubeをはじめた頃は、ラーメンブロガー全盛期だったんです。だから相当、ブログは見ましたね。それでラーメンならではの表現とかも学んで。味と関係ないところでも、たとえば「PP」とか。開店前の行列の先頭に立つことで、ポールポジションのことです。

そういうラーメン界ならではのおもしろさ、オタクっぽさみたいなのにも惹かれて。でもあとは経験ですよ。いろいろなラーメンを食べて、最初はウマいかどうかぐらいしかわからなかったものが、こういう素材が入っているからこういう味がする、みたいに蓄積して、データベースになっていって。

ここだけの話、マズいお店は…

――ここだけの話、いろいろ食べていく中であまりおいしくないなあ、というお店はあるんですか？ 動画では大体褒めているようなイメージがあります。

SUSURU お蔵入りになるようなことはほとんどないんです。あったとしても僕が素材を紛失しちゃったような理由で。ただ、やっぱりすごい評判は良いけど食べてみるとそうでもないよね、みたいなことはあります。

でも、ウマいとかマズいとか、そう言うのはすごい簡単なんですけど、やっぱりどこか良いところを見つけて話すようにはしています。それに、僕がそう感じただけで、おいしいと思う人もたくさんいるわけですから。

ただ、毎日僕の動画を見ている人ならわかると思いますよ。あまりこの店ではウマいって言ってないなあ……みたいな。スープを飲んだときの表情とかにも、結構出ちゃってると思います（笑）。

ラーメン好きはしつこい？ めんどくさい？

――ラーメン好きって、一家言あるような方も多いイメージがあります。悪い言い方をすれば、中にはちょっと面倒くさいタイプの人も。そういうことに直面したことって、ありますか。

SUSURU まあ、特に最初の頃はいろいろと。愛が強い人も多いので、それをみんなに伝えようとしすぎると、しつこいとか面倒くさいとか思われることもあるんでしょう。もちろん、愛が強い人の話を聞くとスゴいなあと思いますし、楽しいです。

でも、僕の動画はコアな人に届けるというよりは、もっとライトなラーメン好きの人たちに「こういうお店がおいしいよ」というのを伝えたいな、と。それであわよくば動画を見てお店に行ってくださったら、すごい嬉しいですから。

――コメントで何か言われたりだとかは。

SUSURU もう、いろんなものがあります。でも僕はYouTuberですから、それは全部ネタとして昇華させるつもりでやってます。それこそYouTuberのあるべき姿だと思います。もちろんそのためには最低限行っておかないといけない店は全部行くようにしていますし、「あの店行ってないじゃん」みたいなことを言われたらそれはもう行ってない方が悪いんで、素直に受け入れて。

10年で大きく変わったYouTubeへのイメージ

――いまではすっかり第一人者のSUSURUさんですが、ラーメン評論家、ラーメン界の大家のような方もいらっしゃるじゃないですか。そういう方たちとの関係というのはどうでしょうか？

SUSURU いまでは皆さんお会いしたら良くしてくれます。でも、最初は思われてたんじゃないですか。「何だあいつ、いきなり出てきて」みたいに。僕は芸人だったわけでもないし、芸能活動もしていない。いきなりラーメンYouTuberになったわけですから。なかなかフォローしてくれなかった方もいました（笑）。当時は誰もYouTubeがここまで伸びるなんて思ってなかったでしょうし。

だからこそ、10年前、早い段階で撮影させてもらったお店に感謝ですよね。得体の知れないヤツがいきなりカメラ持ってきて、「YouTube撮影させてください」ですから。それを受け入れてくれた。2015年、まだYouTuberがいまほど認知されていない時代でした。それでも撮影させてくれたお店には、本当にありがたいと思っています。

撮影中にSUSURUだとバレることも？

――撮影を断られることって、あるんですか。

SUSURU ありますし、撮影させてもらえそうなお店とそうじゃないお店、なんとなくわかるものです。それに、撮影しない方がいいと自分で判断することもあります。老夫婦がおふたりで切り盛りして地元の人に愛されているようなお店だと、どんなにおいしくてもお客さんがめちゃくちゃ入ってしまうと……。

――いわゆるラーメン屋の看板でなくてもおいしい店とか、地方には結構ありますよね。

SUSURU ありますあります。だからそういう店では動画は撮らずに写真だけ更新させてもらうことも。実はまだまだ世に出ていないけどおいしいお店、たくさんあるんですよ。

――SUSURUさんほど顔と名前が知られると、特にラーメン店でもバレること多いんじゃないですか？ 他のお客さんとかに。地方の高校生が集まる店なんて大変そうです。

SUSURU いくらでもありますよ。お店の前で20人くらいと一緒に写真撮ったりとか。町でも結構声をかけられます。高校生もそうですが、僕よりもちょっと上の世代の方もラーメン好き、多いですから。お店の人も知っててくれていて、僕が食べるのをずっと見守ってくれたり。

別にそれでやりづらいってことはないですね。ぜんぜん声もかけてもらって大丈夫ですし。多少有名になったから生活が変わりました、みたいなこともありません。

「年収3億」説も…実際は「それほど夢はないですよ」

――ネットでは「SUSURUの年収は3億」みたいな話も……。

SUSURU 1年で650杯だから、1杯あたり46万円……。いやいやさすがに！ 僕ひとりでやってたらそりゃあ潤うでしょうけど、実際には会社で、チームでやっているわけで。それほど夢はないですよ（笑）。

ただただラーメン食べているだけなら最高です。でもなんだかんだで仕事ですからね。動画の編集にはまったく携わらないとか、企画を出さなくていいとかだったら超ラク。だけどそこもぜんぶやっているし、食べるときもカメラを意識しないとダメだし。それなりに大変なこともあるんです。

――撮影は基本、おひとりで？

SUSURU そうですね。行く店を決めたら自分で連絡して、ひとりで撮りに行って食べて撮って帰ってきて、素材を渡す。その方がお店とのやり取りも楽だし、誰かと一緒だと気を遣うじゃないですか。合間の時間もひとりだったら気楽だし、サボれるし（笑）。

あまり取材を受けないお店でも対応してくれるのは、僕がひとりで行くというのもあるかもしれませんね。でも今もちゃんと「SUSURUが行くんだぜ」みたいなのは出さないように。それはすごく注意しています。

SUSURUが“受けないようにしている”仕事とは

――逆にお店側から来てほしい、みたいなことも。

SUSURU ラーメン屋さんからの案件というのは、受けないようにしています。特に個人店は絶対に受けない。チェーン店の限定商品のPRとか、そういうのをやったりすることはあるけど、それくらい。オファーは受けずに、自分が行きたいところに行くようにして。だからこそ忖度なくというか、視聴者にも信用してもらえると思うので。

――そのストイックな姿勢、YouTubeに限らず見習うべきところが多いと思います。案件受けたらその方がお金にはなるわけでしょうし。最近ではYouTuberが子どもの憧れの職業とされることも増えてきて、SUSURUさんご自身がネットミーム化することもあります。そのあたりはどう捉えていますか。

SUSURU 自分自身がネットミームになってるの、僕はスゴい嬉しいんですよ。昔からネットミーム大好きでしたし、そこに自分が加わっているというのは。だからだから「やばいクレーマーのSUSURU TV.」「濃厚とんこつ豚無双」というミームを作ってくれた方、ラーメン珍道中さんには本当に頭が上がらない。それがなかったら、多分僕はいまこんなに伸びてないと思います。

ミームになって、ネットでイジられてっていうのは、それこそHIKAKINさんとかがいちばんじゃないですか。YouTuberならばオモチャになってこそなんぼ、みたいなのはある。長く活動していれば、爆発的に面白い瞬間というのがいくつも出てくるんです。それを視聴者さんが切り取って盛り上がったり。僕はラーメンもネットも大好きなので、本当に幸せなことだなあと、思っています。

「やっぱり二郎系と家系が伸びやすい。だけど…」

――ラーメンのタイプによって、再生回数が伸びる、伸びないみたいなことってありますよね。そのあたりは分析していると思うのですが、かといって偏ってもいけないし、みたいなことを意識されますか。

SUSURU やっぱり二郎系と家系が伸びやすいんですよ。だから本当に金を稼ぐぞ、という感じだったら二郎系と家系ばかり行って、過去のおいしかったお店をリピートすれば再生数は回る。だけどそれだと自分自身も絶対飽きが来ると思うんです。

そんなに爆発的に再生数は伸びないのは分かりつつも、いろいろなラーメンを織り交ぜて。そこでもそのラーメンの最大限のパフォーマンスを動画を通してお伝えする。再生数はもちろん意識しなきゃいけないですけど、でもやっぱりはその一杯のラーメンがいちばんおいしく見える動画を作るのが第一。そうありたいなと思っていますね。

それを積み重ねていかないと、自分もたぶんすぐに飽きてきちゃうんで。だからこそ長く続けていられるのかもしれません。

