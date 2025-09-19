ÏÂÁõ¤ÇµÀ±à¤òËþµÊ¡ªRinn Gion Hanatouro¡ÖÃåÊª¡¦Íá°á¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×
¥ì¥¢¥ë¤Ï¡¢²Ö¸«¾®Ï©ÄÌ¤«¤éÅÌÊâÌó1Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ëRinn Gion Hanatouro¤Ë¤ÆÃåÊª¡¦Íá°á¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò9·î15Æü(·î)¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÏÂÁõ¤ÇµþÅÔ¤Î³¹¤ò´®Ç½
Rinn Gion Hanatouro¤Ï¡¢¤ªÃã²°¤Î²ÈÊÂ¤ß¤¬Â³¤¯É÷¾ð¤¢¤ëÄÌ¤ê¡Ø²Ö¸«¾®Ï©ÄÌ¡Ù¤«¤éÅÌÊâÌó1Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Rinn Gion Hanatouro¸ÂÄê¤Îº£²ó¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¡ÖµþÅÔÃåÊª¥ì¥ó¥¿¥ë KITEMIRU!?µÀ±àÅ¹¡×¤ÈÄó·È¤·¡¢ÃåÊª°ì¼°(ÂÓ¡¦¤«¤Ð¤ó¡¦ÂÂÞ¡¦ÁðÍú)¤òÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÅµ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÉÊ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤¿¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÊÖµÑ¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÎ¹Äø¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤ÊÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ÃåÊª¡¦Íá°á¥ì¥ó¥¿¥ëÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡¡³µÍ×
¡ü ÈÎÇä³«»Ï¡¡¡§2025Ç¯9·î15Æü(·î)¡ÁÄÌÇ¯
¡ü ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¤¸¤ã¤é¤ó¡¦°ìµÙ¡¦¤ë¤ë¤Ö
¡ü ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡§1Çñ2Ì¾1¼¼ 64,400±ß¡Á
¢¨2Çñ¤«¤éÍ½Ìó²ÄÇ½¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏÍ½Ìó¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü ÆâÍÆ(ÆÃÅµ)¡§¡ÖµþÅÔÃåÊª¥ì¥ó¥¿¥ë KITEMIRU!?µÀ±àÅ¹¡×¤Ç¤ÎÃåÊª¥ì¥ó¥¿¥ë°ì¼°
¡¦ÃËÀÃåÊª°ì¼°¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½÷À¤Î¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¹þ¤ß
¡¦°Â¿´¤ÎÃåÊªÊÝ¸±¹þ¤ß
¡¦ÂÓ¾þ¤ê¤Ä¤±ÊüÂê
µþÅÔÃåÊª¥ì¥ó¥¿¥ë KITEMIRU!?µÀ±àÅ¹
¡ÚµþÅÔÃåÊª¥ì¥ó¥¿¥ë KITEMIRU!?µÀ±àÅ¹¡Û
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÅì»³¶èµÀ±àÄ®ÆîÂ¦576 ºù²Ö¥Ó¥ë3³¬
¡ÚRinn Gion Hanatouro¡Û
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÅì»³¶è¾®¾¾Ä®555
»ÜÀß³µÍ×¡¡¡¡¡§ 10¼¼¡¡24Ì¾
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¡¡27Ê¿ÊÆ
¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¡¡¡¡30Ê¿ÊÆ
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¡¡¡¡42Ê¿ÊÆ
¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¡¡42Ê¿ÊÆ
