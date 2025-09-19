¡Ö¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥É¥¢¤ò¥É¥ó¥É¥ó¤È¡Ä¡×¡ÈÌ¿¤«¤é¤¬¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¡ÉÎÓ²È¥Ú¡¼¡õ¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤ÎÎÙ¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¶ÛÇ÷¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¡É¡Ö¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Ú¡¼¤µ¤ó¤ÈµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡×
¡¡9·î19Æü13»þ¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¹õ¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¡¢ÎÓ²È¥Ñ¡¼»Ò¡Ê77¡ËÉ×ºÊ¤¬Êë¤é¤¹Éô²°¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥É¥¢¤ò¥É¥ó¥É¥ó¤È¡Ä¡×Ì¿¤«¤é¤¬¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¡È¶ÛÇ÷¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¡É
¡¡Á´¹ñ»æ¤Î¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢5³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î3³¬¤Î1¼¼¤Ç¡¢Ìó30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É29Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ä¾Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ò´Þ¤á3¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÊ©ÃÅ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥«¥Þ¥ó¤Ç²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿½Ð²ÐÅö»þ¡¢É×¤Î¥Ú¡¼¤µ¤ó¤ÏÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²ÐºÒ¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿ÃÏ¸µ½»Ì±¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖÆ»Ï©¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÂÎ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¼þ¤ê¤ò¤Ï¤·¤´¼Ö¤ä¥Ý¥ó¥×¼Ö¤¬°Ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¤¤±ì¤¬¤â¤¦¤â¤¦¤È¿á¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤¿¤À»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡¢¤È¡×
¡¡ÎÓ²ÈÉ×ºÊ¤ÎÎÙ¤Ë½»¤à½÷À¤âÅö»þ¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö12»þÈ¾¤´¤í¡¢¡Ø¥¸¥ê¥ê¥ê¥ê¡Ù¤È²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥É¥¢¤¬¥É¥ó¥É¥ó¤ÈÌÄ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø²Ð»ö¤è¡¢²Ð»ö¤è¡¢119ÈÖ¤·¤Æ¡Ù¤È¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹²¤Æ¤ÆË¬¤Í¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢119ÈÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¢¤äÁë¤Î·ä´Ö¤«¤é¿¿¤Ã¹õ¤Ê±ì¤¬½Ð¤Æ¡¢Êª¤¬Ç³¤¨¤ëÆ÷¤¤¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯½¤Ã¤¿¡£¥Ï¥ó¥«¥Á¤ÇÉ¡¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ÈÌ¿¤«¤é¤¬¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ñ¡¼»Ò¤ËÂç¤¤Ê²ø²æ¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤¹¤°¤ËµßµÞ¼Ö¤¬Íè¤Æ¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼ç¿Í¡Ê¤Ú¡¼¡Ë¤ÏÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£2»þ´Ö¤¯¤é¤¤µßµÞ¼Ö¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ²È¤ÎÁ°¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤Æ¡¢¥Ú¡¼¤µ¤ó¤¬2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¸å¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ÆµßµÞ¼Ö¤¬È¯¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤¬³°½Ð¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ï¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î³Ê¹¥¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ã±¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÁ´¤¯¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢"¤´¹âÎð¤Ç¤¢¤Þ¤ê½ÐÊâ¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«"¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡É×ÉØ¤Ï¡¢ÀÖ±©¤Ë40Ç¯°Ê¾å½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬Êë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢JRËÌÀÖ±©±Ø¤«¤é¤Û¤É¶á¤¯¤ËÎ©¤Ä¡¢ÃÛ45Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¡£²áµî¤Ë¥Ñ¡¼»ÒËÜ¿Í¤¬¡¢¼ÁÁÇ¤ÊÀ¸³è¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒìÔÂô¤·¤Ê¤¤¡¢¹ëÅ¡¤Ë¤â½»¤Þ¤Ê¤¤¡¢³°¿©¤·¤Ê¤¤¡¢Î¹¹Ô¤â¤·¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤À¤Ã¤Æ°ìÇñ¤·¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡£¤Û¤ó¤È¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·ù¤Ê¤³¤È¡¢¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤êµ¤¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡Ó¡Ê¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2020Ç¯3·î10Æü¹æ¡Ë
¡¡ÀÖ±©ºß½»40Ç¯°Ê¾å¡¢¿µ¤Þ¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿É×ÉØ¤Ë¹ß¤ê³Ý¤«¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¡£Èï³²¤¬¾®¤µ¤¯ºÑ¤à¤³¤È¤òµ§¤ë¡£