¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ë¤è¤í¤·¤¯¡×¤Î¸ø¼°AI¥¤¥é¥¹¥È¡¦Æ°²èÀ¸À®¥Äー¥ë¤¬¸ø³«¡£¾¦ÍÑÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤òÄó¶¡¥âー¥·¥ç¥ó¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä¤¬º´Æ£Ì¡²èÀ½ºî½ê¤ÈÀµ¼°¥³¥é¥Ü
¡¡¥âー¥·¥ç¥ó¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä¤Ï¡¢º´Æ£Ì¡²èÀ½ºî½ê¤ÈÀµ¼°¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢º´Æ£½¨Êö»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ë¤è¤í¤·¤¯¡×¤Î¸ø¼°AI¥¤¥é¥¹¥ÈÀ¸À®¥Äー¥ë¤ò9·î19Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Äー¥ë¤Ï¡¢¡Ö¾¦ÍÑ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ëÀ¸À®¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤«¤ó¤¿¤ó¤ËÆ°²è¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó²½¤·¤Æ±ÇÁü¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£ËÜ¥Äー¥ë¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¾¦ÍÑÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾´ÑÅª¤ÊÁàºî¤ÇÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¡¢¥×¥í¤ÎºîÉ÷¤ò¹â²òÁüÅÙ¤Ç³Ø½¬¤·¡¢¿ÍÊª¤Ê¤É¤ò¹âÀººÙ¤ËÀ¸À®¡£TV¤«¤éWeb¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¡¦¹¹ð¡¦SNS¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë²òÁüÅÙ¤ÈÉÊ¼Á¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ë¤è¤í¤·¤¯¡×¤ÎºîÉ÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥é¥¹¥ÈIP¡¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½ç¼¡Äó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¸ø¼°¥³¥é¥Ü¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿Æ°²è¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ÎÄÉ²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥Äー¥ë¤Ï¸½ºß¡¢ÌµÎÁ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÅÐÏ¿¸å¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç100¥³¥¤¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤µ¤ì¤ë¤«¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÚÀ¸À®¥µ¥ó¥×¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ë¤è¤í¤·¤¯¡×¡Û ¡Ú¤½¤ÎÂ¾¥¹¥¿¥¤¥ëÀ¸À®¥µ¥ó¥×¥ë¡Û