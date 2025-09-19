BAND-MAID¡¢¡Ø¥ì¥³ー¥É¤ÎÆü 2025¡Ù¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¡¡Ê¿´Ö»ê»£¤ê²¼¤í¤·¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«
¡¡BAND-MAID¤¬¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥ì¥³ー¥É¤ÎÆü¡Ù2025Ç¯¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Ave Mujica¡¢BAND-MAID¡¢²ÖÎä¤¨¡£......¥¢¥Ë¥½¥ó¡ß¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤Î·¹¸þ¤ËÊÑ²½¡©¡¡HR¡¿HMµ¯ÍÑ¤ÎÄ¬Î®¤òÆÉ¤à¡Ë
¡¡BAND-MAID¤Ï¡¢¡Ø¥ì¥³ー¥É¤ÎÆü¡ÙDAY1¤È¤Ê¤ë11·î1Æü¤Ë¡¢¶áºî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡õEP3ºîÉÊ¡ØUnseen World¡Ù¡ØUnleash¡Ù¡ØEpic Narratives¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤È¶¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÊ¿´Ö»ê¤Ë¤è¤ë»£¤ê²¼¤í¤·¤Ç¡¢SAIKI¡ÊVo¡Ë¤¬¡ØUnseen World¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤ò·Ç¤²¤ë»Ñ¤È¡¢¡Ø¥ì¥³ー¥É¤ÎÆü¡Ù¤Î¥í¥´¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë1Ëç¤¬´°À®¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤¬10·î¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥ì¥³ー¥ÉÅ¹¤Ë¤Æ¥Ý¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Ç¤¢¤ë¡ØBAND-MAID TOUR 2025¡Ù¤Î¡¢FINAL ROUND¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë6¼¡ÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬ËÜÆü9·î19Æü¤è¤ê³«»Ï¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ø¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë