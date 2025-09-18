この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家・マイキー佐野氏が断じる！『【金価格が爆伸び？中央銀行と投資家の“安心資産“の実態、金市場を見る5つの視点】』投資家心理と価格の因果

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「金価格が爆伸び？中央銀行と投資家の“安心資産“の実態、金市場を見る5つの視点」と題したYouTube動画で、実業家・マイキー佐野氏がゴールド（金）の上昇相場を「安心追求」というキーワードで切り分け、需給と心理の継ぎ目を解体してみせた。



冒頭で佐野氏は、米国のマクロ指標が堅調でも生活実感は追いつかず、調査上は「景気が良くない」と感じる層が増えている事実を指摘する。実体経済と感情経済の乖離が膨らむほど、資金は避難先へ走る。金が買われる理由は難解ではない。安心だ。



論点は5つに整理できる。第1に、景気後退予測・政治的緊張・利下げ観測・インフレといった複合リスクが同時発生すると、無利息でも価値保存を優先する資金が金へ流れる。第2に、金はドル建てで取引されるため、ドル安は名目価格を押し上げる方向に作用する。第3に、中央銀行が外貨準備の分散を進め買い越す限り、需給の下支えは強固だ。第4に、1999年の中央銀行金協定が過度な売却を抑え、下押しを制度的に制限してきた歴史がある。第5に、ドルと金の逆相関は歴史的傾向として重要だが、強弱は局面で変動する。相関は「定理」ではなく「警報」である。



佐野氏はウォーレン・バフェット氏の「1オンスは永遠に1オンス」という非生産資産批判を引用しつつ、現局面では保険としての合理性が勝つと断じる。さらに、金の上昇は銀の後追いを呼びやすいという歴史的パターンにも触れる。金銀比が大きく乖離した後、銀が追いつく動きは珍しくない。ここでも鍵は前提条件だ。金のトレンドが続くなら、比率の縮小は起こりやすい。



最後に、統計の作成手法やメディアの論調が不確実性を増幅し、FRBの独立性をめぐる政治的発言（トランプ氏への言及を含む）が予見可能性を下げるという現実を並べる。数字が良くても「気分が悪い」なら、避難需要は消えない。だから金は買われる。



本編では、ETF残高の動きや中銀フロー、歴史的エピソードまで具体例が連なっている。市場のストレスと価格の連結を一度整理しておきたい人は確認しておくべきだ。本編は、金のリスク分散や相関の読み方を見直したい投資家にとって非常に参考になる内容である。