海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【投資勉強会】資産1,000万円をたった3年で10億円に！？圧倒的に資産を増やせる方法を9月23日に大公開！」と題した動画で、自身の投資経験や注目の“個別株”による資産運用法について語った。宮脇氏は冒頭、現状資産が十分でない人向けの「元出資金をどう増やすか」に切り込んだ。特に自身の知人が「1,000万円を3年で10億円にした」というエピソードに大きな衝撃を受けたという。



宮脇氏は、「海外不動産は最低でも5,000万円以上のまとまった資金が必要」と指摘。その上で、「本業だけで1億円、2億円を作るのは至難。したがって、本業と投資の“両輪”が不可欠」と、自らが現在、さまざまな投資を組み合わせて実践している理由を語った。



注目したのが“株式投資”の可能性。宮脇氏は「世の中には、少ない元手資金で株式投資により短期間で資産を劇的に増やした人も実際に存在する」と言及。ただし、メジャーなオルカン、S&P500のみに頼る資産運用では「年率7～10%で、大きく増やすのは難しい」とし、「オルカン、S&P500だけやっていれば富裕層になれる、そんな甘い話はない。富裕層の誰も全部そこには突っ込んでない」と断言。「一気に増やしたいならリスクを取った投資や勉強が不可欠」と強調した。



さらに、「今回の手法も完璧ではなく、どんな投資にもリスクは伴う。万人ができるわけではない現実もある」と冷静な目線も加える一方、「知識や技術を身につければ、一生使える資産形成ツールになる」と若い世代にも“攻めの投資”の必要性を唱えた。



9月23日には「個別株を学ぶ勉強会も開催予定」で、「少なくとも100万円程度からでも始められる」とし、「今は資金が少なくて不動産に手が出せない人でも、将来のために投資知識を身につけるチャンス」と背中を押した。



動画の最後、宮脇氏は「新刊『世界の新富裕層はなぜオルカン S&P500を買わないのか』も発売中」とアピール。「普段から情報には貪欲、『これは』と思った知識は柔軟に取り入れる」姿勢の大切さを述べ、「勉強会で皆さんに会えるのを楽しみにしている」と動画を締めくくった。