º´µ×´ÖÂç²ð¡È¥Õ¥©ー¡É¤Î¥¯¥»¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¥½¥í¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥À¥ó¥¹ÈäÏª¡ª¡Ö¥Õ¥©¥ë¥à¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö1¿Í¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë±Ç¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¥¥ì¤¨¤°¤¤¡×
¢£³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤Ç°ì¿Í¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª
¡ÚÆ°²è¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤Î¥½¥í¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡¿³¬ÃÊ¤ÇÍÙ¤ëº´µ×´Ö¡¦ÅÏÊÕ¡¦¿¼ß·①～②
Snow Man¸ø¼°TikTok¤Ë¤Æº´µ×´ÖÂç²ð¤Î¥½¥í¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥À¥ó¥¹¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º´µ×´Ö¤Ï³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤Ç°ì¿Í¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥ï¥ó¥Õ¥ìー¥ºÍÙ¤êÀÚ¤ë¤È¡¢¡È¥Õ¥©ー¡É¤Î³Ý¤±À¼¤Î¤È¤³¤í¤ÇÊÒ¼ê¤òÆ¬¤Î¾å¤Ë¡¢ÊÒ¼ê¤ò¹øÁ°¤Ë¡¢¤É¤Á¤é¤Î¼ê¤â¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ýー¥º¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¥¥á¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥ë¥à¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö1¿Í¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë±Ç¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¥¥ì¤¨¤°¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£