「なんて美しいんだ」「やばい」なでしこMF塩越柚歩、海でのショットでファン魅了
日テレ・東京ベレーザの日本女子代表(なでしこジャパン)MF塩越柚歩が12日に自身のインスタグラム(@yuzuho_shiokoshi19)を更新し、オフに撮った写真を公開した。
塩越はハッシュタグで「#オフノイチニチ」とし、「自然に癒された日 自然にパワーをもらった日」と複数のショットを投稿。ウエストをチラ見せした白のタンクトップにデニムという格好で、海辺を楽しむ様子が収められている。
コメント欄では「ステキなオフショット」「可愛すぎる」「綺麗」「モデルさん」「美人は絵になりますね」「素晴らしい景色」「オシャレすぎてもうやばいです」「なんて美しいんだろう この女性がピッチ上ではあんなに果敢に戦うなんて」と称賛の声が多く上がった。
現在27歳の塩越は今年6月、アカデミー時代から所属していた三菱重工浦和レッズレディースを離れ、東京NBへ電撃移籍。今月6日のWEリーグ第5節・AC長野パルセイロ・レディース戦(○6-1)で加入後初ゴールを記録すると、同15日の第6節・セレッソ大阪ヤンマーレディース戦(○3-2)で2戦連発弾を挙げた。開幕からここまで6試合2ゴールと活躍し、3位につけるチームを牽引している。
