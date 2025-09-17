セサミストリートシリーズの最新グッズ♡毎日を彩る雑貨が登場！

ずっとそばにいて笑わせてくれる“BEST FRIENDS FOREVER”。子どもの頃から大人になるまで愛され続けるセサミストリートから、新作グッズシリーズが登場しました。クッキーモンスターやエルモなどおなじみの仲間たちがデザインされたキーリールや巾着、ミラーなど、多彩なラインアップ♡オンラインストアやPLAZAをはじめとする全国の雑貨店で発売中。自分用にもギフトにもぴったり！

キュートで実用的な雑貨たち



キーリール

スライドミラー

今回のラインアップは、ふわもこ素材が魅力のキーリール（税込2,200円）や、グリッターが輝くスライドミラー（税込1,980円）など、持っているだけで気分が上がる雑貨が勢ぞろい。

巾着

小物入れ

大人っぽいフォトプリント×刺繍の巾着（税込1,760円）や、コンパクトな小物入れ（税込1,100円）は普段使いに大活躍。

ニット巾着

さらに、遊び心あるニット巾着（税込2,750円）も登場し、選ぶ楽しさも広がります♪

サンキューマートにミニオンズ「ボブ＆ティム」コラボ！全23アイテムが390円♪

ポップカラーで毎日を楽しく♡



リップケース

パスケース

リップケース（税込1,980円）は小物収納にも便利で、パスケース（税込2,530円）は伸縮可能リール付きで実用性も抜群。

ハンドタオル

キャラクターデザインのハンドタオル（税込880円）はギフトにもおすすめです。お気に入りのキャラクターを選んで、バッグやポーチにプラスすれば、毎日の暮らしがもっとハッピーに♡

全国の雑貨店やオンラインストアで気軽にチェックできます。

Sesame Street® and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. © 2025 Sesame Workshop. All rights reserved.

ずっと一緒にいたい“なかまたち”



セサミストリートシリーズの新作グッズは、子どもの頃の思い出を呼び起こしながら、大人になった今も日常に寄り添ってくれる存在。

価格は税込880円～2,750円と手に取りやすく、プレゼントにもぴったりです。お気に入りのキャラクターと過ごす毎日は、笑顔を運んでくれるはず。

セサミストリートの仲間たちと一緒に、これからも彩りある日々を楽しんでみてください♡