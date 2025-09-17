着るだけで血行を促進し、疲労回復や筋肉のハリやコリの緩和、筋肉の疲れの軽減などの効果が期待できると今話題の「リカバリーウエア」。

着るだけで疲労回復するパジャマ「BAKUNE（バクネ）」って何？ TENTIALに聞いた

すでに、RELIVE、BAKUNE、西川、AOKI、phiten、MTGなどが参入し、出版社の宝島社も書店などで販売するなど、市場は活況を呈している。TVCMの効果もあって売り切れ続出の商品も出始めている。

■女性用パンツが好調

いずれもウエア上下で8000円台から2万円台が主流の中、3800円という低価格を引っさげて参入したのがワークマンだ。平日の夕方、東京・銀座のWorkman Colorsを訪れると、レジ前にはリカバリーウエアを手にした若い女性や男性ビジネスマンの姿が目立った。店員によると、女性用パンツの売れ行きが特に好調とのこと。

「リカバリーウエアの市場規模は23年が推計5.4兆円で、30年には14.1兆円まで拡大するとみられていますが、ワークマンの参入による価格競争で脱落するメーカーも出てくるでしょう。ロボット掃除機の先駆けとされるルンバのiRobotは、中国の低価格商品に押された影響などで苦境に陥っていますが、それと同様の現象が起こる可能性がささやかれ始めています」（経済ジャーナリスト）

消費経済アナリストの渡辺広明氏はこう話す。

「リカバリーウエアは厚労省が22年に新設した一般医療機器のカテゴリー『家庭用遠赤外線血行促進用衣』に区分されているため、参入障壁が高い一方でECなどで偽物が氾濫しています。そのため、価格の高さを商品への信頼や効果のよりどころとする層も少なくありません」

高価格品は一定の支持は見込めるものの、さらに付加価値を高めるほか、ブランドイメージの向上を図らないと生き残りは難しいという。

「疲労や睡眠に悩む人たちがターゲットになりますが、こうした機能性の衣料品や寝具の効果を実感できるか否かはかなり個人差が出てきます。それだけに、エントリーとして低価格商品が選ばれやすいといえるでしょう」（渡辺広明氏）

関連商品を含め200万枚を投入しているワークマンが、市場に一石を投じたのは間違いないだろう。