＜動意株・１７日＞（大引け）＝ＪＭＤＣ、ｄｅｌｙ、ＧＭＯペパボなど
ＪＭＤＣ<4483.T>＝マド開け３連騰で新高値。８月７日につけた４６６２円を上回り約１カ月半ぶりに年初来高値を更新した。健康保険組合の医療情報を匿名加工してビッグデータ化し、これを製薬会社や保険会社などへ提供するビジネスを展開する。業績は高成長トレンドをまい進しており、２６年３月期は２１％増収、営業３２％増益を見込んでいる。業績成長力の高さから４０倍台のＰＥＲにも割高感は感じられない。１６日に同社の子会社であるリアルワールドデータが医療法人徳洲会（東京都千代田区）及び徳洲会インフォメーションシステム（大阪市）と追加データ収集型製造販売後データベース調査の実施に関する業務提携を締結したことを発表しており、これが新たに株価を刺激する材料となった。
ｄｅｌｙ<299A.T>＝切り返し急。国内最大級の料理動画サービスである「クラシル」の運営を行っており、マーケティング支援「クラシルリワード」や人材採用サービス「クラシルジョブ」などにも横軸展開しており、業績は絶好調に推移している。トップラインの伸びが際立つなか、増収効果で利益も押し上げられており、２６年３月期は営業利益段階で前期比２７％増の３３億７４００万円を見込む。続く２７年３月期も高水準の伸びが期待できる状況にある。株価は９月以降陰線続きで下値模索の動きを余儀なくされてきたが、目先売り物が枯れきょうは久々に大陽線で切り返し波動転換を示唆している。１０月１日には現社名をクラシルに商号変更することで、マーケットにおける知名度も高まりそうだ。
ＧＭＯペパボ<3633.T>＝ストップ高。１６日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を８億８８００万円から９億２５００万円（前期比１１．６％増）へ、純利益を５億３６００万円から７億６２００万円（同２８．９％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を６７円から９６円（前期５７円）へ引き上げたことが好感されている。ＧＭＯクリエイターズネットワークが株式譲渡により連結範囲から除外されたため、売上高は１１１億８４００万円から１０９億５６００万円（同０．３％増）へ下方修正したが、営業利益は増加する見通し。また、受取配当金３億２００万円を営業外収益に計上することも寄与する。
ユカリア<286A.T>＝急伸。１６日の取引終了後、北海道で平岸病院（赤平市）や北の峰病院（富良野市）を運営する博友会（赤平市）とパートナーシップ協定を締結すると発表しており、好材料視されている。同協定により、ユカリアは長年にわたり蓄積してきた病院経営に係る知見を博友会に提供し経営支援や運営支援を行うほか、ユカリアが持つ全国規模のネットワークを活用して、国の地域医療構想に沿った最適な病院運営モデルの構築につなげるという。なお、ユカリアの提携医療法人数は計３０病院となった。
プレシジョン・システム・サイエンス<7707.T>＝商い伴い一時ストップ高。１６日の取引終了後、同社の全自動遺伝子検査システム「ｇｅｎｅＬＥＡＤ ８」とドイツのＳＭＤ社の分子診断薬（ＳＭＤ ｌｅａｄキット）について、シスメックス<6869.T>の欧州統括現地法人であるシスメックス・ヨーロッパ社がフランス、ドイツ、オーストリア、スイスでの販売を開始したと発表しており材料視されている。なお、同件による業績への影響は、業績予想に織り込み済みとしている。
ｔｒｉｐｌａ<5136.T>＝３日ぶりに大幅反発。同社は１６日の取引終了後、２５年１０月期第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４２．８％増の１８億２４００万円、最終利益は同５．４倍の３億８００万円となった。業況を評価した買いが入ったようだ。主要サービスの「ｔｒｉｐｌａ Ｂｏｏｋ」や「ｔｒｉｐｌａ Ｂｏｔ」の施設数が増加し、収益を押し上げた。
