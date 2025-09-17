「情けないです…」。白髪混じりの女性は、被告人席に座る我が子を尻目にこう嘆いた。オンラインカジノでバカラ賭博を繰り返していたとして、常習賭博罪に問われた元フジテレビ担当部長の裁判。“不肖の息子”のため、母は恥を忍んで証言台に立った。（前後編の前編）

6億円も賭け続けた“狂気のギャンブル”

9月16日、東京地方裁判所725法廷。鈴木善貴被告（44）は、ノーネクタイにダボダボのスーツ姿で現れた。6月23日に逮捕され、7月2日にはフジテレビを懲戒解雇。今は保釈中の身である。軽やかな装いとは対照的に、終始緊張した面持ちだった。

鈴木善貴被告のFacebookより

裁判長に職業を問われ「現在は無職です」。起訴事実については「間違いありません」と認めた。

検察官の冒頭陳述や証拠調べでは、鈴木被告が破滅に至るまでの「ギャンブル人生」が明らかになった。

興じたのはもっぱらバカラとビデオスロットゲーム。昨年6月から今年5月までに「エルドアカジノ」に投じた賭け金の総額は約1億7000万円で、ローリングチップと呼ばれるリベート分も含めると約6億円分にも及んだ。今年2月に行われた社内調査では「今はやっていません」と嘘をつき、5月に戒告の懲戒処分を受けた後もやめられなかった。

マンションを売って借金を返済

ギャンブル人生の始まりは大学時代にハマったパチスロ。フジに入社後5〜6年目、同僚と韓国のカジノに旅行した際に“丁半賭博”の魅力に取り憑かれた。「先輩社員」からわざわざ韓国に行かずとも国内でバカラができると、オンラインカジノを教わったことが転落の始まり。そして彼もまた、単純賭博容疑で書類送検された後輩の山本賢太アナに、韓国での“実地研修”の後、違法ギャンブルを伝授したのだった。

だが、本人も己の異常さを自覚していたようだ。1年以上前、金を借りていた知人から「絶対にギャンブル依存症だから病院に行った方がいい」と諭され、しばらく病院に通った時期があった。だが、「結局は自分が我慢できるかの問題」「本当にちゃんとした医師か怪しい」と通院をやめてしまった。

逮捕されるまでオンラインカジノで負けた総額は約3000万円で、抱えた借金は約2000万円。医師であるタレントからも800万円借りていた。懲戒解雇だったため退職金は出なかったが、持ち家のマンションを売って借金はほぼ返済したという。

「ギャンブル依存症なんだと思います」

検察官による証拠の読み上げが終わると、弁護側の情状証人として鈴木被告の母親が証言台に立った。老齢の母親は、傍聴席に向かって深々頭を下げてから入廷した。

弁護人「お母さんから見て被告人はどのような性格ですか？」

母親 「真面目で優しくて頑張り屋です。一生懸命真面目に仕事をしていました」

弁護人「韓国のカジノに通っていることは知っていましたか？」

母親 「仕事のつきあいで行っていると思っていました」

弁護人「息子がオンラインカジノをやっていたと知ったのはいつですか？」

母親 「6月23日に逮捕の報道で初めて知りました。そこまでギャンブルに深入りしているとは知りませんでした」

ただ母も薄々異変に気づいてはいたのかもしれない。高給取りであるはずの息子から無心されたことがあったからだ。

弁護人「これまで息子にお金を貸したことはありましたか？」

母親 「昨年11月、街金から借りてしまったと言われて500万円を貸しました」

弁護人「その後借金はどうなりましたか？」

母親 「家の売却益で返してもらいました」

今後は「一緒に暮らすことになる」と語った母親

弁護人から「会社から懲戒処分を受けた後もオンラインカジノを続けていたことについてどう思うか」と問われると母は「情けないです」「ギャンブル依存症なんだと思います」と答えた。

母親 「迷惑をかけたすべての皆さんに更生した姿を見せるまで、地に足がついた生活をしていこうと息子とは話しています。ギャンブル依存症という病気なので、通院しながら治療を続けさせます」

弁護人は、妻と子供2人、4人で暮らしていた家庭が崩壊の危機に陥っていることも明かした。

弁護人「この状況を母親としてどう思っていますか」

母親 「非常に残念で悲しいです。一番の犠牲者である家族に対して一生償ってもらいたい。今後はもっと話し合いをして、何か問題が起きた時に一人で抱え込まないような状況にしていきたいです」

離婚した後は「実家で一緒に暮らすことになると思います」と語った母親。被告人席に座った息子は、終始バツの悪そうな顔をして耳を傾けていた。

後編【「勝って楽になりたかった…」「私はギャンブル依存症です」オンラインカジノで離婚危機のフジテレビ元社員 母が見守る法廷で誓った「再起」】では、被告人質問の模様を詳細している。母親の前で“不肖の息子”が声を詰まらせながら語った「後悔の言葉」とはーー。

デイリー新潮編集部