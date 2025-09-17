¡Ö¥é¥Ö¤¤å¤ó¥³¥ß¥Ã¥¯¡×&¡Öcaramel¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤è¤ê9·î¤Î¿·´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹4ÅÀ¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¹ØÆþÆÃÅµ¾ðÊó¸ø³«
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥®¥ë¥É¤ÏTL¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥é¥Ö¤¤å¤ó¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤ÈBL¥ìー¥Ù¥ë¡Öcaramel¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤è¤ê¡¢»æ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹4ÅÀ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì9·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¶¤¸¤ã¤Í¤§¤È¥À¥á¤Ê¤¯¤»¤Ë～¤³¤ÎÃË¡¢°¦¤·Êý¤âÄ¶°ìÎ®¡×3´¬¡¢¡Ö¡Ø¹¥¤¤¹¤®¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÙË½°¦ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¤È¤í´ÅÀ³è¡×1´¬¡¢¡ÖÀèÀ¸¤Ç¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡×4´¬¡¢¡ÖÊú¤¤¤ÆÍß¤·¤±¤ê¤ãÓÆ¤¤¤Æ¤ß¤í¡×2´¬¤Î4ÅÀ¡£²Á³Ê¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤Ç¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡×4´¬¤¬847±ß¡¢Â¾3ÅÀ¤Ï³Æ825±ß¡£
¡¡È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢½ñÅ¹¹ØÆþÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿ÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ë¤Æ¡Ö¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥§¥¢¡×¤Ê¤É¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥é¥Ö¤¤å¤ó¥³¥ß¥Ã¥¯¡×È¯Çä¥¿¥¤¥È¥ë¡¦½ñÅ¹¹ØÆþÆÃÅµ¾ðÊó
¡Ö²¶¤¸¤ã¤Í¤§¤È¥À¥á¤Ê¤¯¤»¤Ë～¤³¤ÎÃË¡¢°¦¤·Êý¤âÄ¶°ìÎ®¡×3´¬
ºî¡§¿¿½ã ÁÛ»á
²Á³Ê¡§825±ß
ÆáÃÒ(¤Ê¤Á)¤È¤Ä¤¤¤ËÎø¿ÍÆ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÀ¡Ê¤¢¤¤é¡Ë¡£
¡Ö¤ªÁ°°Ê³°¡¢´ãÃæ¤Ë¤Í¤§¤è¡×
ÆáÃÒ¤ÎÄì¤Ê¤·¤Î´Å¤¯¤Æ¿¼¤¤°¦¾ð¤Ë¡¢ÌÀ¤ÏËèÉÃ¤¿¤¸¤¿¤¸¡ª ¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÏÎø¿ÍÀ¸³è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Å»ö¤â½çÉ÷ËþÈÁ¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤³¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÆáÃÒ¤ÎËåÄï¤Ç¤¢¤ëÀ±Íå¡Ê¤»¤é¡Ë¤È°ê¡Ê¤¤¤¯¡Ë¡ª
ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ëÌÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆáÃÒ¤ÎÎø¿Í¤À¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢À±Íå¤ÎÂÖÅÙ¤¬É¿ÊÑ¤·¡Ä¡Ä¡£
¡Ö²¶¤¸¤ã¤Í¤§¤È¥À¥á¤Ê¤¯¤»¤Ë～¤³¤ÎÃË¡¢°¦¤·Êý¤âÄ¶°ìÎ®¡×½ñÅ¹¹ØÆþÆÃÅµ
¡Ú½ñÀô¡Û½ñÀô¸ÂÄêÍ½þ¥¢¥¯¥ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー
¡¡½ñÀô¸ÂÄê¤ÇÍ½þÆÃÅµÉÕ¤¥»¥Ã¥È¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¤ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¤¬Åö¤¿¤ë¥Õ¥§¥¢¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¢¥Õ¥§¥¢¾ÜºÙ¥Úー¥¸
½ñÀô¸ÂÄêÍ½þ¥¢¥¯¥ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー
¡Ú½ñÅ¹¶¦ÄÌ¡Û¥ß¥Ë¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
¡¡¥Õ¥§¥¢»²²Ã½ñÅ¹¤Ë¤Æ¡Ö²¶¤¸¤ã¤Í¤§¤È¥À¥á¤Ê¤¯¤»¤Ë～¤³¤ÎÃË¡¢°¦¤·Êý¤âÄ¶°ìÎ®¡×1～3´¬¤¤¤º¤ì¤«¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡Ö¥ß¥Ë¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö²¶¤¸¤ã¤Í¤§¤È¥À¥á¤Ê¤¯¤»¤Ë～¤³¤ÎÃË¡¢°¦¤·Êý¤âÄ¶°ìÎ®¡×Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨
¡¡9·î17Æü¤è¤ê¡¢»æ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢MARUZEN¡õ¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ÇßÅÄÅ¹¤Ë¤Æ¡Ö²¶¤¸¤ã¤Í¤§¤È¥À¥á¤Ê¤¯¤»¤Ë～¤³¤ÎÃË¡¢°¦¤·Êý¤âÄ¶°ìÎ®¡×¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Å¸¼¨´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
Å¸¼¨Å¹ÊÞ¡§MARUZEN¡õ¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ÇßÅÄÅ¹
Å¸¼¨´ü´Ö¡§9·î17Æü～9·î30Æü
¢¨Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×Ë½°¦ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¤È¤í´ÅÀ³è 1´¬
ºî²è¡§²Ö¿¥¥Ê¥»á/¸¶ºî¡§¤µ¤¯¤éÁó»á
²Á³Ê¡§825±ß
¤¢¤Î»þ¤Î½éÎø¤¬ºÆ¤ÓÇ®¤¯¤Ê¤ë¨¡¨¡¨¡Å®°¦¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡ª
¡Ö¥¥¹¤Þ¤Ç¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¹¥¤¤¹¤®¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
´õÈþ¡Ê¤Î¤¾¤ß¡Ë¤¬Æ¯¤¯²ñ¼Ò¤Ë¡¢¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸½¤ì¤¿ÍÄÆëÀ÷¡¦¹É¹§¡Ê¤Ò¤í¤¿¤«¡Ë¡£
ÍÆ»Ñ¤â»Å»ö¤â´°àú¤¹¤®¤Æ¡¢´õÈþ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤â¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡Ö¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤Ê¤éÁ´Éô³Ð¤¨¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÈà¤ËÍ¥¤·¤¯²û¤«¤·¤¤Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢ºÆ¤Ó¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢¹É¹§¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁêÊÑ¤ï¤é¤º»Ò¤É¤â°·¤¤¤À¤È´¶¤¸¤¿´õÈþ¤Ï¡¢¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¶Ã¤«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¹É¹§¤ËÇ®¤¤¥¥¹¤ò¤¹¤ë¡£
¡ÖÀú¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ªÁ°¤À¤í?¡×¤È²¡¤·ÅÝ¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä!?
¡Ö¡Ø¹¥¤¤¹¤®¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÙË½°¦ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¤È¤í´ÅÀ³è¡×½ñÅ¹¹ØÆþÆÃÅµ
¡Ú½ñÀô¸ÂÄêÆÃÅµ¥Úー¥Ñー¡Û
¡Ö¡Ø¹¥¤¤¹¤®¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÙË½°¦ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¤È¤í´ÅÀ³è¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡ÖÆÃÅµ¥Úー¥Ñー¡×¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¤¬Åö¤¿¤ë¥Õ¥§¥¢¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¢¥Õ¥§¥¢¾ÜºÙ¥Úー¥¸
¡Öcaramel¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×È¯Çä¥¿¥¤¥È¥ë¡¦½ñÅ¹¹ØÆþÆÃÅµ¾ðÊó
¡ÖÀèÀ¸¤Ç¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡×4´¬
ºî¡§ËãÀ¸¼Â²Ö»á
²Á³Ê¡§847±ß
¡ÖÀèÀ¸¡Ä¡Ä¤â¤¦¾¯¤·²Ä°¦¤¬¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
°ìÊâ°ìÊâ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢Ç®¤¯°¦¤ò¿¼¤á¤Æ¤æ¤¯Âç²Ï¤ÈËê¸¶¡£µþÌé¡¢Âç²Ï¤Î¥Ñ¥Ñ¡¦À¬»Ê¡¢Âç²Ï¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î½ÇÉã¤Ç¤¢¤ëËôµÈ¡¢½¾Ëå¤ÎÉö¤È¡¢Âç²Ï¤Î¿Æ¤·¤¤¿Í¡¹¤Ë¤â½ù¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ìÊé¤ï¤ì¤Æ¡¢¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ëÆü¡¹¤À¤±¤ì¤É¡¢¡Ö²ÈÂ²¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤¤Æ¡Ä¡Ä¡©
¡ÖÀèÀ¸¤Ç¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡×4´¬½ñÅ¹¹ØÆþÆÃÅµ
¡¡ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢½ñÅ¹ÊÌ¤Ë¤Æ¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¢¨Í½þÆÃÅµ¤Ï½ñÀÒ¡ÜÍ½þÆÃÅµÂå¶â¤Î¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï³Æ½ñÅ¹¤Î¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Ûー¥ê¥ó¥é¥Ö¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
¡¡¥Ûー¥ê¥ó¥é¥Ö¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¾åµÆÃÅµ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¡õ°¸Ì¾Æþ¤êÃ»ºý¥Ý¥¹¥¿ー¤¬Åö¤¿¤ëÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¢È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥Úー¥¸
¡ÖÊú¤¤¤ÆÍß¤·¤±¤ê¤ãÓÆ¤¤¤Æ¤ß¤í¡×2´¬
ºî¡§¤µ¤È¤¦Ëª»Ò»á
²Á³Ê¡§825±ß
¡Ö³ú¤Þ¤ì¤ë¤Î¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¡©¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄù¤áÉÕ¤±¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Íー¤«¡×
IT±Ä¶È¤Î¿¼»³¤ÏÆ±´ü¤ÎSE¡¦¾®ÅÄÀÚ¤ÈÀ²¤ì¤ÆÎø¿ÍÆ±»Î¤Ë¡£HÃæ¤Ë¶ù¡¹¤Þ¤Ç³ú¤ßº¯¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¥ÉM¤Ê¿ÈÂÎ¤ÏÄË¤ß¤¬²÷³Ú¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¿È¤â¿´¤â³«È¯¤µ¤ì°¦¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÃæÅÓÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¤¿³á¤ÈÆ±¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£³á¤ÎÍí¤ß¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¾®ÅÄÀÚ¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¡×¤È¥¢¥¿¥Ã¥¯³«»Ï¡Ä¡Ä¡ª ¾®ÅÄÀÚ¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼»ÅÊ¿´¤¬·ã¶¯¤Ê¾®ÅÄÀÚ¤ÈÌÔ¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Æ¤¯¤ë³á¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æº¤¤ê²Ì¤Æ¤ë¿¼»³¤À¤±¤Éーー!?
¡ÖÊú¤¤¤ÆÍß¤·¤±¤ê¤ãÓÆ¤¤¤Æ¤ß¤í¡×2´¬½ñÅ¹¹ØÆþÆÃÅµ
¡¡ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢½ñÅ¹ÊÌ¤Ë¤Æ¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¢¨Í½þÆÃÅµ¤Ï½ñÀÒ¡ÜÍ½þÆÃÅµÂå¶â¤Î¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï³Æ½ñÅ¹¤Î¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î¥Õ¥§¥¢³«ºÅÃæ
¡Ö¥é¥Ö¤¤å¤ó¥³¥ß¥Ã¥¯15¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄê¡Ê¢¨¡ËÂç´¶¼Õº×¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢Â¾¤Ë¤Æ³«ºÅ
¼Â»Ü´ü´Ö¡§9·î17Æü～9·î30Æü
¼Â»Ü½ñÅ¹¡§¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢Â¾
¡¡¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈ¯Çä¤ÈÆ±»þ¤ËÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÊÃ±¹ÔËÜÈÇ¡Ë¤âÇÛ¿®¡£ÂÐ¾Ý2ºîÉÊ¤Î»æ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ìー¥Ù¥ëÁÏ´©15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Âç·¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¡£Ã±¹ÔËÜÈÇ¤â³ä°ú³ÈÂç¤ÇÂÐ¾ÝºîÉÊ¤¬ºÇÂç50%¥ª¥ÕÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢»Üºö´ü´Ö¡¦ÆâÍÆ¤Ï¼Â»Ü½ñÅ¹¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡£
¡Ê¢¨¡ËÇòÈ´¤¥Ïー¥È
¡Öcaramel¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Ã±¹ÔËÜÆ±»þÇÛ¿®µÇ°¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ
¡¡9·î17Æü¤è¤ê¡Öcaramel¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Ã±¹ÔËÜÆ±»þÇÛ¿®µÇ°¥Õ¥§¥¢¡×¤¬¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢Â¾¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£´ü´Ö¤Ï9·î30Æü¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤ª¡¢»Üºö´ü´Ö¡¦ÆâÍÆ¤Ï¼Â»Ü½ñÅ¹¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡£