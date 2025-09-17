ACLE MD1 町田 1（0-0）1 ソウル

19:01 キックオフ 町田市立陸上競技場 入場者数 4,798人

試合データリンクはこちら

60分、パスをカットされて逆襲速攻を受け、最後は勢いよく走り込んだマルコ・ドゥガンジッチが合わせてソウルが先制した。町田はボールを持たされ、じれて縦に入れようとするパスを狙われた。相馬勇紀は「多分いつものディフェンスがやってくる、寄せるタイミングとか速さとか長さが違うぶん引っかかっていた」と振り返る。だが80分、左で林幸多郎が下田北斗を走らせ、下田が左足でクロス。これを藤尾翔太が狙うもののブロックされる。だがそのボールが望月ヘンリー海輝の前へ。望月が長いストライドを生かしてスライディングで蹴り込み、町田が同点に追いついた。

町田が抱える分析担当のテクニカルスタッフは4人。これは通常の日本代表のテクニカルスタッフと同じ人数だ。それだけの人員を投入して相手を解析していたはずだが、ソウルにも町田を詳しく研究していた跡が見えた。アジアの戦いはやはり侮れない。