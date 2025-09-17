弁護士が言った「母親が有利」は本当？不倫妻が挑む、親権争い｜不倫して夫に親権を取られました#2【ママリ】

夫・信男から「不倫してるだろ」と追求された、里子…。動かぬ証拠を前に、里子は何も言えませんでした。そして、信男は「離婚する」と言い出し…。

信男の冷たい声が、部屋に響き渡った。私は声が出せず、ただ、信男の突きつけたスマホの画面を凝視することしかできなかった。



「探偵を雇った。ずっとお前を調べていた」



信男の言葉は、まるで映画のセリフのように現実感がなかった。彼の目は、まるでゴミを見るかのようだ。私の不貞行為は決定的なものだった…。



「もうお前とはやっていけない。離婚だ」



信男は淡々とそう告げた。



「り、離婚…？」



のどから、かろうじてしぼり出した声は、ひどく震えていた。



「そうだ。そして、マモルの親権は俺が取るからな」



信男はそう言うと、リビングで遊んでいたマモルを抱き上げた。 マモルは信男のうでの中でうれしそうに笑っていた。何も知らないその笑顔が、私の心をさらに深くえぐった。

優しい義母への罪悪感

信男はすぐに、義母・ゆうこさんに連絡を入れた。



「母さん、マモルを迎えに来てくれないか」



信男はそう言うと、私にスマホを渡した。



「ゆうこさん、ごめんなさい…」



私は震える声でそう言うと、ゆうこさんは、すべてを知っているようだった。



「…大丈夫よ、里子さん。マモルをあずかるわ」



ゆうこさんは、私たちの自宅近くに住んでいる。そして、子育てサポートをしてくれていた。出張や残業で忙しい日など、保育園のお迎えにもいってくれたし、マモルのお泊まりなども歓迎してくれた。



人に頼るのが苦手な私だから、最低限しか自分からお願いしたことはないが…ゆうこさんはいつも温かく、私の気持ちを理解しようとしてくれていた。そんな優しい義母を裏切ったことにも、深い罪悪感がのしかかった。



マモルがゆうこさんと出ていった後、信男は私に「明日、この家から出ていけ」と告げた。



「マモルは…どうすれば…」



「離婚が落ち着くまで、マモルに会わせる必要はない」



「そんな…」



私がうろたえると、信男は吐き捨てるように言った。



「お前が不倫したんだ。自業自得だ」



（自業自得…）



頭が真っ白になり、ただ震えることしかできなかった。

弁護士に相談…親権は母親が有利？

翌日、私は自宅を追い出された。途方に暮れた私は、すぐに弁護士に相談した。弁護士は私の話を聞き、



「調停になれば、母親が親権を取れる確率が高い」



と助言してくれた。



「婚姻中の実績、育児への関わり…実際のところ、不貞行為よりも、何より『母親』という立場が有利に働きます」



弁護士の言葉に、わずかな希望が見えた。不倫をしている時も、バレたらマモルと離れ離れになるかもしれない…という不安はあったが…。弁護士の言葉を信じるしかなかった。



しかし、信男は私の希望を打ち砕いた。



『調停をするんだったら、マモルには会わせない』



信男のLINEを読み返した。そこには、何がなんでも「マモルの親権を渡さない」という、強い意思が感じられた。



『お前が不倫したんだ。自業自得だろ』



その言葉が、私の心に深く突き刺さった。そして、私は真っ暗な絶望の淵で、あることに気が付くのだ。

あとがき：事態は「親権」争いへ

動かぬ証拠を前に、里子は不倫の事実を認めざるを得ませんでした。また、「探偵を雇って調べていた」という信男の発言から、だいぶ前から里子の不倫に気づいていた様子ですね。



信男は実母である、ゆうこにも相談をしていたようです。ゆうこはすべてを知った上で、孫であるマモルをあずかり、自宅へと帰ります。そして、信男は「マモルの親権」は父親である自分がとる…と告げるのでした。



里子はすぐに弁護士に相談しますが、弁護士からは「母親の方が有利」という情報を聞きます。安堵したものの、信男の強い意思を前に、里子の心が揺れ動きます。



自分に非がある…その事実は、里子にとっても重い責任として心にのしかかっているようですね。



