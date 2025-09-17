粗品＆あの「ちょっとオレら…恐れおののいた」オーイシマサヨシ、鈴木愛理との関係語る
シンガーソングライターのオーイシマサヨシ（45歳）が、9月16日に放送された音楽番組「あのちゃんの電電電波」（テレビ東京系）に出演。粗品とあのが恐怖を感じたほど、交際を疑う歌手・鈴木愛理（31歳）との関係について語った。
番組には今回、オーイシマサヨシがゲスト出演。その冒頭、粗品（猫のササキ）が「オーイシさん、よくぞ来ていただきました。オレとあのちゃんはしゃべりたいことあってさ
。いやぁ…鈴木愛理」と切り出す。
現在、他局のレギュラー番組でMCとして共演しているオーイシと鈴木。粗品は「我々も僭越ながら“そしあの”という仲良しグループみたいなのやってますよ。で、あのちゃんが言ってきましたからね、僕に。とんでもないの見つけたって。『secret base〜君がくれたもの〜』を2人で歌って…」と話し、あのも「『とんでもないもの見つけちゃった』って連絡して」と語る。
それは2024年10月、共演していた「オーイシマサヨシ×鈴木愛理のアニソン神曲カバーでしょdeショー!!」でのこと。番組リニューアル前の最終回、2人で歌った「secret base〜君がくれたもの〜」の歌唱中に鈴木が感極まって号泣、粗品は「鈴木愛理が泣いて歌えへんところ、ハモパートをオーイシさんが歌ってたけど、それを途中で原キーでメインのパートを歌ってあげる。で、オーイシさんに鈴木愛理さんがボディタッチ。ちょっとオレら…恐れおののいたよな、あれ」と語り、あのも「もうほんとに（笑）。恐怖、脅威。やばっ！現れた！って」と話す。
オーイシは「（ポッドキャストの）電電電話で言い過ぎやで！自分らホンマに！オレら燃えかけてんから！」とクレーム。2024年12月3日配信の「電電電話」では、粗品が「オーイシマサヨシと鈴木愛理」と話し始めると、あのが「あれスゴいな！あれはちょっと…ちょっとね、“そしあの”的にはやられた…」とコメント。粗品も「アレちょっとやられたな」、あのも再び「アレはスゴかった。あれこそ、“そしあの”叩いてる連中はアッチ見たら本当に火の玉吹くと思う（笑）」「どうなんすかね？ アレ付き合ってるんじゃない？」と語るなど、2人で大盛り上がりだった。
あのは「僕が見た時点で（YouTubeの）コメント欄スゴかったよ。何何何ぃ？って。みんな…この2人もしかして？みたいな感じだった」と語る。
オーイシは「ないない。ないて」と交際を否定。あのが「どういう気持ち？ （号泣しながら）叩かれたときってどういう気持ち？」と質問、オーイシは「心許してもらえてるのかなっていうのは、まあまあまああるかな」と答え、さらにあのが「ドキッとはしないの？」とグイグイとたずねると、オーイシは「そんなんはないっすね」と回答、あのは「カッコつけてんだ」とツッコんだ。
改めて、オーイシは鈴木との関係について「仕事上での関係なんで、良き相方感はありますよ。向こうも“最強の相方”って言ってくれてますし。コンビです。（そしあのと）一緒、一緒」と説明。あのが「でもさ、かわいいはかわいい？」と聞くと、オーイシは「かわいい。それは…かわいい」「かわいいときは、かわいいってもちろん言いますよ。言葉に出すタイプの男なんで」と、本人にも直接言うと語った。
