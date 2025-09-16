µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤¬Â´¶È¤òÅÅ·âÈ¯É½¡ÖÇµÌÚºä46¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ê24ºÐ¡Ë¤¬9·î16Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÇµÌÚºä46¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Öµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤ Â´¶È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Öµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Û¤ÉËÜ¿Í¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÇµÌÚºä46¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ëÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¢ÇµÌÚºä46¤Î±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
µ×ÊÝ¤Ï¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Î16ÆüÉÕ¤±¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡ÖÉ÷¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢9Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤Ç¡¢¡Ö»×¤¨¤Ð¡¢ÇµÌÚºä46¤È½Ð°©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢13Ç¯¤âÁ°¤Î¤³¤È¡£º£¤ï¤¿¤·¤Ï24ºÐ¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡£°ìÃ¶¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤È¤â¤ªÊÌ¤ì¤Ê¤Î¤«¤·¤é¡£ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡¡¡¡
¤½¤·¤Æ¡Ö6ºÐ¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢15ºÐ¤ÇÂç¹¥¤¤ÊÇµÌÚºä46¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤ÉÁÇÅ¨¤Ê9Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£Â´¶È¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄ¹Ê¸¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤¿¡¢Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¡¢¸Ø¤é¤·¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¤È¡¢°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤Æ±´ü¤¬Æ±´ü¤Çµï¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÇµÌÚºä46¤Î3´üÀ¸¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖÇµÌÚºä46¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
