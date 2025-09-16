ＰＲＴＩＭＥがＳ高カイ気配、上期業績予想の上方修正と通期予想の上方修正含みを好感
ＰＲ ＴＩＭＥＳ<3922.T>がストップ高の３３４０円でカイ気配となっている。１２日の取引終了後、８月中間期連結業績予想について、売上高を４４億２５００万円から４６億７４００万円（前年同期比２０．１％増）へ、営業利益を１４億７２００万円から１８億９０００万円（同９７．３％増）へ、純利益を９億９２００万円から１２億６４００万円（同９９．４％増）へ上方修正したことが好感されている。
基幹事業のプレスリリース配信サービス「ＰＲ ＴＩＭＥＳ」が堅調に推移し、計画を小幅に上回っていることに加えて、「ＰＲパートナーサービス」が計画以上の立ち上がりを見せていることが寄与する。また、子会社のグルコース及びＮＡＶＩＣＵＳがともに想定を超える受注を確保し、高水準の稼働となっていることも貢献する。
なお、２６年２月期通期業績予想は上期決算発表時に、中期経営目標で掲げた営業利益３５億円の達成計画へ修正するとしている。
出所：MINKABU PRESS
