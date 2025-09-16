「黒歴史の不倫報道」を経て再始動…宮崎あおいが美熟女へと「驚愕の転身」

13年ぶりの連ドラ出演

俳優の宮崎あおい（39歳）が、10月21日スタートの連続ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレ朝系）に出演する。民放の連ドラ出演は'12年放送の『ゴーイング マイ ホーム』（関西テレビ・フジテレビ系）以来、約13年ぶりとあって話題になっている。

この『ちょっとだけエスパー』は大泉洋（52歳）が主演を務める。会社をクビになった主人公のどん底サラリーマンは、再就職先で「ちょっとだけエスパー」として世界を救う仕事を与えられるーーという物語だ。

さらに、社宅では「見知らぬ女性」と夫婦として暮らすことになるが、「人を愛してはならない」という不可解なルールを課される。このSFラブロマンスで宮崎は、社宅で主人公と夫婦生活を送ることになる謎の女性役を演じる。最近では「美熟女になってきた」などとSNSで囁かれることも増えてきて、話題作となることは間違いない。

「宮崎さんといえば、'17年末に俳優の岡田准一さん（44歳）と結婚。最近、第4子を出産したばかりにもかかわらず、連ドラ出演を決めました。家族は都内の豪邸に暮らしていますが、さすがに、4人も子どもがいるので、その子供たちの将来を考えると、一般人とはケタ違いですが、岡田さんだけの稼ぎでは厳しいと思ったのではないでしょうか」（テレビ局関係者）

宮崎といえば、'06年のNHK連続テレビ小説『純情きらり』でヒロイン役を務め、'08年の大河ドラマ『篤姫』では主演を務めるなど、女優として輝かしいキャリアを築いてきた。

私生活に隠された「黒歴史」

しかし私生活では、すでにすっかり世間は忘れ去っていると思われるが、「黒歴史」がある。

「'07年6月に10代から7年ほど交際していた俳優の高岡蒼佑（43歳）と結婚。しかし、徐々に高岡との夫婦仲が冷え込んだところで、共演歴があった岡田との不倫が高岡にバレ、'11年の年末に離婚。この顚末は当時、『週刊文春』（文芸春秋）で報じられました。

しかし当時、岡田の所属していた旧ジャニーズ事務所（現SMILE−UP．）はまだまだ力があったので、なんとか記事は拡散せず。いつの間にか不倫歴を『ロンダリング』して、さも高岡との離婚後に交際を開始したかのように取り繕い、'17年12月のクリスマスイブに結婚を発表していた」（芸能記者）

岡田は旧ジャニーズ事務所の創業者・ジャニー喜多川氏の性加害問題で事務所が激震の渦中の'23年11月30日に退所し独立。その後、順調に仕事をこなして11月からはNetflixで主演を務める時代劇大作『イクサガミ』が配信される。

また、『日本マクドナルド』は別々のCMだが2人を起用。となると、待ち望まれるのは夫婦共演だ。

「岡田さんも宮崎さんも、不倫の過去を蒸し返されたくなかったのか、結婚後に互いの話をするのを避けてきました。とはいえ、もはや2人とも世間の好感度は高く、反町隆史・松嶋菜々子夫妻のようにCM共演すれば話題になることは必至。さすがに芸能人夫婦が同じ作品で共演はすれども、お芝居でガッツリ絡むというケースはほぼないだけに、まずはＣＭ共演が実現するかどうかが注目されるところです」（先のテレビ局関係者）

宮崎は公開を控えた、大ヒットアニメ映画『君の名は。』などで知られる新海誠監督（52歳）のアニメ映画を実写化して話題の『秒速5センチメートル』に出演。また、来年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』には主要キャストでの出演が決まっている。

仕事への意欲をみなぎらせているようで、待望の夫婦共演に期待が高まる。

