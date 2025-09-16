この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

9月15日の三連休最終日、人気ウーバー配達員YouTuber・せーけんわーるど氏が「Uberフラットレートでも『鬼ロング』キタ。２回拒否した結果...通常モードの方が稼げそう？」と題した最新動画を投稿。今回は話題の「フラットレート」制度を休日アイドル時間に1時間、続けて通常モードでも1時間稼働し、“どちらが稼げるのか”“リアルなメリットとデメリット”を徹底検証した。



冒頭、せーけん氏は「今日は休日のアイドル時間でフラットレートをやってみます。1時間あたり1800円。分担価は約30円」と制度の仕組みを説明。前回の初フラットレート稼働では1時間2300円とまずまずだったものの、「休日でもアイドル時間は設定が低め」と最新の報酬単価についても触れつつ、「フラットレートは基本的に拒否できない。普段なら絶対行かないようなエリアまで飛ばされる」と独自の見解を交え、前回の視聴者コメントも多数紹介した。



稼働開始後も「オンラインにしたらすぐ1件目が来た。取りましょう」「また追加速攻なりますね。断らずにとりあえず取りましょう」と、フラットレート特有の“ひっきりなし”の鳴り方や、案件を選べないストレスについてリアルにレポート。中には「地雷処理班なんて言われてたりもしたんですけれども…」、また「1時間先のお店から注文できるアプリがやばい」など、配達員ならではの“あるある”を率直に披露した。



注目は鬼ロング案件続出の瞬間。「50分や1時間クラスの案件が連続で来て、これはもう地雷案件」「2回まで拒否できるけど、3回目も来ちゃった。システムがまだ安定してないのかも」と疑問をぶつけ、「通常モードの方が案件を選べてストレスも少ない」。一方でフラットレートには「待ち時間ほぼなし」という意外な長所も実感。「調理待ちが少ない印象。熟成対策として配達員が断った案件を回してるんじゃないか」と冷静に分析した。



1時間ごとに売上を比較した結果、「フラットレートは1,790円（想定より10円安い）、通常モードは2,317円でより高い数字に。自分で案件を厳選できる通常モードがストレスも少ない」と結論。「初心者やまったりやりたい人はフラットレートもアリかも」とメリットも公正に評価した。



動画の最後には、前回集まったフラットレートについての300件超のコメントから、「17キロもの鬼ロングを運んだのに遅いと評価された」や「自由度を失うのでやる意味がない」など視聴者の声も紹介。「Uberは極端な遠方の店舗注文をそもそも規制すべき」、「案件厳選が不要で楽、調整金が確実につくので新制度も良い」という前向きな意見も取り上げた上で、「今後寒酸期になるとまた状況も変わるかもしれない。ぜひ皆さんの体験・意見もコメントで教えてほしい」と呼びかけ、締めくくった。