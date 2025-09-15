「秋田はサッカー人口が日本で最も少ない」だからこそ“魂込めてプレー”してほしい。クラブ設立日に３試合ぶり勝利。吉田謙監督が胸を張る「信念を持って選手たちはやってくれました」
――リーグ戦も残り10試合。ここからの戦いをどのように考えている？
「ファイナルリーグ。一戦一戦、決勝！」
――今節の愛媛戦に向け、どんな準備を？
「躍動守備、粘り守備、挑戦攻撃」
――試合の入り、どういった姿勢を見せたい？
「最大出力」
ブラウブリッツ秋田を率いる吉田謙監督の言葉には、一切の無駄がない。コンパクトにまとめて伝える。『DAZN』が「クセになる？ 独特な吉田ワールド」と題し、９月14日にホームで行なわれたJ２第29節・愛媛FC戦の試合前後のインタビューを公開した。
試合では、秋田は８分に左CKから鈴木翔大が先制点をゲット。19分に追いつかれたが、29分に右CKから梶谷政仁が勝ち越し点を挙げる。45＋３分には、左CKの流れから、才藤龍治がチーム３点目を奪取。後半に１点を返されたが、そのまま３−２で逃げ切った。
リーグ戦では３試合ぶりの白星、ホームではおよそ２か月ぶりの勝利だ。心境を問われた指揮官は、選手たちの健闘を称え、「秋田の皆様、本当に応援ありがとうございました」と、深々とお辞儀して感謝を口にする。
試合前に「最大出力」を掲げていたなかで、開始早々にリードを奪った。吉田監督は「もっと出せる」と満足していない。前半にすべてセットプレーから３得点。「前へ攻めて、攻めて、セットプレー。選手の前への意識、強かった」と評価する。
守備面に関しては、２失点こそしたが、３点目は与えなかった。「躍動守備、粘り守備、ザ・秋田」と強調する。
９月14日はクラブ設立の日。記念日にファン・サポーターへ歓喜を届けた。
「秋田は、サッカー人口が日本で最も少ないと思っています。僕たちが秋田の皆さんに貢献するには、魂込めてプレーすること。信念を持って選手たちはやってくれました」
そして、次節以降を見据えて意気込みを問われると、「走り、戦う。秋田のために」と力をこめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
