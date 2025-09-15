保護して2日目の子猫。動物病院帰りの姿が可愛いと人気を呼んでいます。動画の再生回数は20万回を超え「病院お疲れ様」「可愛すぎて鼻の穴広がったわ」「ねこって何しても可愛いよな…」といったコメントが集まっています。

【動画：保護して2日目の子猫を動物病院に連れて行ったら…】

検査を頑張った子猫

TikTokアカウント「うた。」に投稿されたのは、可愛い子猫の寝顔。飼い主さんの膝の上で寝ているのは、保護されて2日目の推定2ヶ月の子猫の「うた」ちゃんです。猫を保護したら、健康チェックや病気やけがの治療のために動物病院を受診するのが大切です。うたちゃんはこの日、動物病院で検査をしてきたのだそう。

可愛い寝顔

慣れない場所や、検査で疲れてしまったのか、車の中で飼い主さんの膝の上で爆睡だったそうです。うたちゃんは、おしりで体温測定をしたのが嫌だったのだそう。病院で頑張り、爆睡するうたちゃんの寝顔はとてもかわいかったそうです。警戒せず寝ている姿が可愛すぎます！

甘えん坊でやんちゃ！

動画に登場したうたちゃんは、ショッピングモールに捨てられていたのだそう。人懐っこくて保護1日目から飼い主さんの膝の上で、なでられながら幸せそうに寝ていたそうです。

膝の上で寝る姿も可愛いですが、だんだんとやんちゃになってきたそうです。家具に写った自分の姿を別の猫だと思って威嚇したり、飼い主さんの手にじゃれたりするそうです。可愛い仕草で飼い主さんをメロメロにするうたちゃんでした。

投稿には「安心しきったお顔してますねー！かわいいがすぎるー」「頭つつまれてるの気持ちいいのかなあ！かわいい」「どんだけ心許してるの～！主さんしあわせだね～」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「うた。」では、うたちゃんの成長の様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「うた。」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。