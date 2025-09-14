[9.14 J2第29節](ソユスタ)

※19:00開始

主審:中井敏博

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 5 長井一真

DF 13 才藤龍治

DF 16 村松航太

DF 30 飯泉涼矢

MF 6 諸岡裕人

MF 20 吉岡雅和

MF 25 藤山智史

MF 29 佐藤大樹

FW 11 梶谷政仁

FW 34 鈴木翔大

控え

GK 17 ルカ・ラドティッチ

DF 2 岡崎亮平

DF 32 長谷川巧

MF 14 大石竜平

MF 31 石田凌太郎

MF 66 土井紅貴

FW 9 中村亮太

FW 40 佐川洸介

FW 90 梅木翼

監督

吉田謙

[愛媛FC]

先発

GK 1 徳重健太

DF 19 黒石貴哉

DF 25 吉田温紀

DF 29 福島隼斗

DF 44 森山公弥

MF 8 深澤佑太

MF 10 佐藤亮

MF 13 堀米勇輝

MF 28 前田椋介

MF 40 杉森考起

FW 32 藤本佳希

控え

GK 36 辻周吾

DF 4 山原康太郎

DF 37 石尾崚雅

MF 7 曽根田穣

MF 16 細谷航平

MF 48 行友翔哉

FW 11 藤原悠汰

FW 17 村上悠緋

FW 18 田口裕也

監督

青野慎也