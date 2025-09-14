秋田vs愛媛 スタメン発表
[9.14 J2第29節](ソユスタ)
※19:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 5 長井一真
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 30 飯泉涼矢
MF 6 諸岡裕人
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
FW 11 梶谷政仁
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 2 岡崎亮平
DF 32 長谷川巧
MF 14 大石竜平
MF 31 石田凌太郎
MF 66 土井紅貴
FW 9 中村亮太
FW 40 佐川洸介
FW 90 梅木翼
監督
吉田謙
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 19 黒石貴哉
DF 25 吉田温紀
DF 29 福島隼斗
DF 44 森山公弥
MF 8 深澤佑太
MF 10 佐藤亮
MF 13 堀米勇輝
MF 28 前田椋介
MF 40 杉森考起
FW 32 藤本佳希
控え
GK 36 辻周吾
DF 4 山原康太郎
DF 37 石尾崚雅
MF 7 曽根田穣
MF 16 細谷航平
MF 48 行友翔哉
FW 11 藤原悠汰
FW 17 村上悠緋
FW 18 田口裕也
監督
青野慎也
