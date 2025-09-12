【マック】ハッピーセットのおもちゃにマイメロ＆クロミが降臨マックフルーリーの特別コラボフレーバーも必見！《9月12日スタート》
2025年9月12日、マクドナルドのハッピーセットに4種のおもちゃが登場します。
子ども心をくすぐるラインアップの中で、特に注目されているのが「マイメロディ＆クロミ」。
「神コラボ」「ハッピーセットほしいアラサーです」「姪っ子大歓喜...」と、Xでは幅広い層から喜びの声が上がっています。
周年らしい特別なデザイン
マイメロディ50周年、クロミ20周年を記念して作られた特別なおもちゃは、全9種類。マイメロディとクロミの世界観がギュッと詰まった生活ツールやマスコットは、生活に豊かさとトキメキをプラス。
おもちゃの提供は第3弾に渡って行われ、内容は期間によって異なります。ラインアップは以下の通り。
【9月12日から25日】
・マイメロディのマスコット
・マイメロディ＆クロミのリボンチャームきんちゃく
・マイメロディ＆クロミのマルチスタンド
・マイメロディのヘアコーム＆ケース
【9月26日から10月9日】
・クロミのマスコット
・マイメロディ＆クロミのアルミケース＋レターセット
・マイメロディ＆クロミのスプーン・フォークセット
・クロミのしゃぼんだまカップ
・ひみつのおもちゃ
【10月10日から】
全種類とひみつのおもちゃ
価格は510円〜。
なお、おもちゃの種類の選択や交換はできません。
また、ハッピーセットによって転売や商品の放置が増えていることを受け、マクドナルドの公式ストアでは販売方法を制限するとの知らせが。
発売初日の9月12日は店頭とドライブスルーのみの販売で、モバイルオーダーや宅配サービスでは購入不可。13日以降は当日の販売状況をふまえて判断するそうです。
王道スイーツも特別仕様に♡
さらに、9月17日からはマイメロディ＆クロミとコラボレーションした期間限定商品「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」が登場します。
なめらかなソフトクリームには、鮮やかな見た目の2種のブルーベリーソースと爽やかなヨーグルト味のソース、ザクザク触感のココアクッキーをトッピングし、マイメロディ＆クロミの世界観を表現。
カップやソフトクリームのキュートなビジュアルに豊かな味わいと食感で、見ても食べても楽しいスイーツです。
価格は320円〜。
この秋、マクドナルドはアニバーサリーイヤーを迎えるマイメロディ＆クロミ一色に。今だけのおもちゃとスイーツはファン必見です。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）