【マック】ハッピーセットのおもちゃにマイメロ＆クロミが降臨マックフルーリーの特別コラボフレーバーも必見！《9月12日スタート》

2025年9月12日、マクドナルドのハッピーセットに4種のおもちゃが登場します。

子ども心をくすぐるラインアップの中で、特に注目されているのが「マイメロディ＆クロミ」。

「神コラボ」「ハッピーセットほしいアラサーです」「姪っ子大歓喜...」と、Xでは幅広い層から喜びの声が上がっています。

周年らしい特別なデザイン

マイメロディ50周年、クロミ20周年を記念して作られた特別なおもちゃは、全9種類。マイメロディとクロミの世界観がギュッと詰まった生活ツールやマスコットは、生活に豊かさとトキメキをプラス。

おもちゃの提供は第3弾に渡って行われ、内容は期間によって異なります。ラインアップは以下の通り。

【9月12日から25日】

・マイメロディのマスコット

・マイメロディ＆クロミのリボンチャームきんちゃく

・マイメロディ＆クロミのマルチスタンド

・マイメロディのヘアコーム＆ケース

【9月26日から10月9日】

・クロミのマスコット

・マイメロディ＆クロミのアルミケース＋レターセット

・マイメロディ＆クロミのスプーン・フォークセット

・クロミのしゃぼんだまカップ

・ひみつのおもちゃ

【10月10日から】

全種類とひみつのおもちゃ

価格は510円〜。

なお、おもちゃの種類の選択や交換はできません。

また、ハッピーセットによって転売や商品の放置が増えていることを受け、マクドナルドの公式ストアでは販売方法を制限するとの知らせが。

発売初日の9月12日は店頭とドライブスルーのみの販売で、モバイルオーダーや宅配サービスでは購入不可。13日以降は当日の販売状況をふまえて判断するそうです。

王道スイーツも特別仕様に♡

さらに、9月17日からはマイメロディ＆クロミとコラボレーションした期間限定商品「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」が登場します。

なめらかなソフトクリームには、鮮やかな見た目の2種のブルーベリーソースと爽やかなヨーグルト味のソース、ザクザク触感のココアクッキーをトッピングし、マイメロディ＆クロミの世界観を表現。

カップやソフトクリームのキュートなビジュアルに豊かな味わいと食感で、見ても食べても楽しいスイーツです。

価格は320円〜。

この秋、マクドナルドはアニバーサリーイヤーを迎えるマイメロディ＆クロミ一色に。今だけのおもちゃとスイーツはファン必見です。

※画像は公式サイトより。

