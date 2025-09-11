おととし、中野市で男女4人が殺害された事件の裁判員裁判。初公判から「黙秘」を貫き、殺人などの罪に問われている青木政憲被告34歳は11日の被告人質問でも80回以上「黙秘します」と繰り返しました。



おととし5月、散歩中だった女性2人と駆けつけた男性警察官2人がハーフライフル銃やナイフで殺害された事件で、殺人と銃刀法違反の罪に問われている中野市江部の農業、青木政憲被告34歳。10日に続き、長野地方裁判所で行われた被告人質問。



