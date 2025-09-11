BOOMBOX『SCR-B9(Z)』

ドウシシャは、ずっと真夜中でいいのに。とコラボした多機能ラジカセ「BOOMBOX『SCR-B9(Z)』」を、ZUTOMAYO PREMIUM会員限定で先行予約を開始した。価格は46,200円。一般販売は2026年3月頃にZUTOMAYO MARTにおいて、台数限定で予定している。

販売中の、CDステレオラジオカセット「SCR-B9」を、ずっと真夜中でいいのに。のACAねが楽しんでいたことをきっかけに生まれたコラボレーションアイテム。

SCR-B9は、俺たちの青春ラジカセシリーズのフラッグシップモデルで、「音楽への感性、音質へのこだわりが豊かなACAねさんだからこそ、生まれた特別なコラボ」だという。

“内省的コズミック”をキーワードに、ラジカセ最盛期への敬意を込めてデザインを一新し、各所に、ずっと真夜中でいいのに。のデザインを配置するほか、風合いのあるクリーム色とインダストリアルなグリーンで仕上げている。

10W+10W総合20Wのデジタルアンプを搭載。13.5cm+3cmのコーンツイーターを採用した2WAYステレオバスレフスピーカーを採用。低音、高音の独立音質コントロール機能や、低音を増幅する「X BASS」機能も備えている。乾電池も使えるので屋外でも使用可能。

左右独立の「VUメーター」も装備。カセットデッキ部分には、2ヘッドステレオカセットメカを採用し、フルオートストップメカ機能も装備。

Bluetooth接続再生機能も搭載。本体からスマートフォンへの再生/一時停止/スキップがコントロールできるAVRCP機能も搭載する。AM/FMワイドバンドデジタルチューナーも備えている。