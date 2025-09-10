「綺麗すぎる」「めっちゃ可愛い」「アクティブ」大宮MF仲田歩夢が試合後そのまま…
RB大宮アルディージャWOMENのMF仲田歩夢が9日に自身のインスタグラム(@ayu_nakada_13)を更新し、広島観光を報告した。
仲田は6日にアウェーで行われたWEリーグ第5節・サンフレッチェ広島レジーナ戦(○4-3)で、後半34分から途中出場。試合後のオフを利用し、広島の観光地をめぐったようだ。
「最近の休日photo 試合のあとそのまま連休だったので、、ずっとしたかった広島観光 ごはんも美味しいし、人も本当にあったかい! 行きたかった宮島にも行けて大満足でした。パワー貰えた気がする またがんばります」
広島観光の写真など複数アップしており、コメント欄では「美しい!」「綺麗すぎる!」「めっちゃ可愛い」「年々綺麗になってますね」「さすがアスリート!アクティブですね」「広島を満喫してますね」「大勝利からの紅葉饅頭」「美味しそう〜!!!」「写真いっぱいありがとう」と絶賛の言葉が並んだ。
現在32歳の仲田は常盤木学園高から2012年にINAC神戸レオネッサへ加入し、2021年に大宮へ移籍。今季WEリーグでは開幕から5試合連続で出場している。
