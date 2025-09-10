かわいすぎる猫の“ほぺ毛”がバズる！1.5万いいね集めた奇跡のお顔とは？【ママリ】

かわいすぎる「ほぺ毛」アニメのように整った猫のお顔に1.5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、愛猫にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ふわも(@fuwamopurimo)さんの投稿です。ペットも人間と同じように寝ぐせがつくことがありますよね。そして一時的に毛の形が不思議なスタイルになることも。





そんな偶然のスタイルも かわいい のですが、今回、投稿者・ふわもさんの愛猫は、すてきにスタイリングされた姿を披露してくれました。

©fuwamopurimo

ほぺ毛 < ´･ω･` > 整いました⛄️

きちんとした姿勢でまっすぐこちらを見つめる姿は、中世ヨーロッパの貴族のよう。肖像画に描かれそうな貫禄です。左右ともバランスよく整えられた毛並みは、とってもかわいいですね。



この投稿には「美しい」「姿勢も整ってますね」「髭男爵のひぐちくんを思い出した」といったリプライがついていました。



リプライにはお笑い芸人さんを思い出した人も多いようで、コミカルなやり取りがされていました。猫ちゃんのかわいい姿に気持ちの和らぐ投稿でした。

本の上にのっしり…堂々とした「ネコハラ」に3万いいね

🐾ラム@極短マンチカン🐾(@ram20210716)さんによる「猫あるある」なエピソードです。猫と暮らした人は経験があると思いますが、猫って人間が本を読んだりPCを使い始めたりすると、本やPCの上に乗ってくることがありますよね。



猫からすると、「新聞やPCばかり見てないで、一緒に遊ぼうよ～」と思っているのかもしれませんよね。つまり、構ってほしいと…。ある日、投稿者の息子さんが開いた本の上に、愛猫がのっしりと乗っていたそう。これぞまさにネコハラ…？

©ram20210716

絶賛ネコハラ中

何とも満足げな表情で「ネコハラ」をするラムちゃん。『構ってくれないなら邪魔するもんね！』という声が聞こえてきそうです。この投稿には「私も何回ノートパソコン修理にだしたことか」「表情がかわいい」などのリプライがついていました。



息子さんの行動を邪魔してでも相手をしてほしいラムちゃんは、家族が大好きなのでしょうね。これからもラムちゃんとの愛おしい日々が続くことを、願ってやみません。かわいくてほっこりする投稿でした。

「ただいま～！」ピョーン帰宅したニャンコに6.5万いいね！

lino(@linotree_)さんによる元気な猫のエピソードです。ペットと暮らしていると、人間と一緒でそれぞれみんな性格が違うと、感じる人もいますよね。投稿者のおうちの猫ちゃんは、とっても元気な性格だそう。



帰宅時の写真を撮ったその日も、1日がすごく楽しかった様子が伝わってくる元気な1枚でした。

©linotree_

すごいいきおいでかえってきた

飛ぶような勢いで帰宅してきた猫ちゃんからは「ただいまー！聞いて聞いて今日ね～！」という声が聞こえてきそうですね。linoさんが一緒に暮らしているこの猫ちゃんは、冬でもじっと寝ていることがないほど元気いっぱいの猫。そんな活発な猫ちゃんにとっては、のびのびと生きられる場所で、安心して暮らせるのはすごく幸せなことでしょうね。



引用リプライでは、「昔飼っていた猫を思い出した」という声や、「写り込んだ洗濯機に懐かしさを感じた」という声が投稿されていました。



これからもlinoさんと愛猫がお互いにのびやかにマイペースに生きられるといいなと感じます。猫ちゃんの元気な様子に、こちらまで元気をもらえるかわいい投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）