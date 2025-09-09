µ¤µÙ¤á¤äÌÂ¿®¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡ª ²Ê³ØÅªº¬µò¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¡×
¡¡¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡½¡½ÂÎÄ´¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢"ÇÆµ¤¤¬¤Ê¤¤"¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸¦µæ¼Ô¤ÎËÙÅÄ½¨¸ã»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¸½Âå¤Ï¡Ö¾ðÊó²áÂ¿¼Ò²ñ¡×¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹²áÂ¿¼Ò²ñ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Èè¤ì¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸¶°ø¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢ËÙÅÄ»á¤ÎÃø½ñ¡ØÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ ²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤Ç¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë38¤Î¥³¥Ä¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ï"Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë""´ÊÃ±¤Ê"ÊýË¡¤«¤é¿´¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë°ìºý¤À¡£¤½¤ì¤â¤¿¤À¤Îµ¤µÙ¤á¤äÌÂ¿®¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤È²Ê³ØÅªº¬µò¤Î¤¢¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÄÀ¤ó¤Àµ¤Ê¬¤ò°ìµ¤¤Ë¾å¤²¤ëÊýË¡¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÙÅÄ»á¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÊÑ¤ÊÍÙ¤ê¤òÍÙ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¡£¤³¤ì¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³½£Î©Âç³Ø¤Î¥Ú¥Ñ¡¼¤È¥ê¥ó¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸¦µæ¤Ç¤ÏÎ¾¼ê¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤Æ¥¹¥¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É³Ú¤·¤¤Æ°¤¤ò¤¹¤ëÈï¸³¼Ô¤È¡¢Ðí¤¤¤ÆÊâ¤¯¤Ê¤É¤Î¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤·¤¿Æ°¤¤ò¤¹¤ëÈï¸³¼Ô¤Î¡Ö¸µµ¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤ÎÊÑ²½¤òÄ´¤Ù¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢³Ú¤·¤¤Æ°¤¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤Ï¸µµ¤ÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤È¤·¤¿Æ°¤¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¼Â¸³Á°¤Ë¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤Þ¤Ç¸µµ¤ÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤É¤Î¹ñ¤Ë¤âÅÁÅýÅª¤Ê¡ØÍÙ¤ê¡Ù¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÙ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡Ù¡Ø´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡Ù¡Ø¿ÀÀ»¤Êµ¤»ý¤Á¡Ù¤Ê¤É¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¿Í¤ÏÂÀ¸Å¤ÎÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê¡Ë
¡¡¤³¤ÎÍýÏÀ¤ÏÂ¾¤ÎÂç³Ø¤Ç¤â¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢5Ê¬´Ö¤Î¥À¥ó¥¹¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤äÈèÏ«¤Î²ò¾Ã¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·ÊÑ¤ÊÍÙ¤ê¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Á´ÎÏ¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤¿¤ê¡Ö¥¡¼¡¼¥ó¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤âOK¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤â¤Ã¤ÈÆü¾ïÅª¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¡¢¡ÖÆ²¡¹¤ÈÊâ¤¯¡×¤À¤±¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¸º¾¯¤¹¤ë¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¤é¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿»ÑÀª¡áÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿»ÑÀª¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¡×¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤Ï·èÃÇÎÏ¤äÀÑ¶ËÀ¡¢¹¶·âÀ¤Ê¤É¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¡×¤ÎÄã²¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÇØ¶Ú¤ò¥·¥ã¥ó¤È¿¤Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¾¯¤·¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê°Å¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤³¤½¡¢ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬¥Î¤é¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Î¥ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¬»²²Ã¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°û¤ß²ñ¤ä¡¢¥´¡¼¥ë¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤½ÂÂÚ¤Ê¤É......¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ò³Ú¤·¤ó¤À¼Ô¤¬¿ÍÀ¸¤Î¾¡¼Ô¤À¤ÈËÙÅÄ»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¾õ¶·¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤ÇÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Ìô³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤ÎÃÓÃ«ÍµÆó¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¾¤Î¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ø¤Ê¤ê¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ø³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÇ¾¤ò¤À¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê¡Ë
¡¡¥Î¥ê¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤°û¤ß²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤Î¾ì¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¡Ö»ä¤Ï¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¡×¤ÈÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¡£½ÂÂÚ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤âº®¤ß¤¹¤®¡ª ¤â¤¦²Î¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡ª¡×¤È¡ÖµÕ¤Ë³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¹Í¤¨Êý¤òÅ¾´¹¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼õ¤±¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç½Æ°Åª¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤µ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£³Ú¤·¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼õ¤±¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡È¿ÂÐ¤Ë¡¢¡ÖÌµÍý¡×¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»×¹Í¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¿Í¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤ÈËÙÅÄ»á¤ÏÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÙÅÄ»á¤¬¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥Á¡¦¥Ô¥ó¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¥¹¡¦¥é¥ó¥é¥ó¥é¥ó¡ª¡×¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¥Ô¥Ã¥Á ¥Á¥ã¥Ã¥×¥Á¥ã¥Ã¥× ¥é¥ó¥é¥ó¥é¥ó¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç¡Ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢È¿ÂÐ¤Ë¸µµ¤¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×½¬´·¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÄø¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤Ï¥À¥á¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÇÍ¤ê¸ÀÍÕ¤ä¿Í¤Î°¤¤¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹ÔÆ°¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤ä¤±¼ò¡×¤âNG¤À¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Á¤í¤óNG¤ÊÍýÍ³¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ÏËÜ½ñ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿´¤¬¤±¤ÈÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¹ÔÆ°¤Ç¡¢ËèÆü¤ò¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë"¥³¥Ä"¡£Á´¤Æ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£