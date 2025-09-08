YouTuberの“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太（44）が7日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。YouTuberとしての意外な事実を明かす場面があった。

この日、相方・西野亮廣とそろって出演。占星術のホロスコープで占う彌彌告さんは梶原について「ともかく家族思いだし、お子さんとのつながりが強い。モラルを保つには大事な存在はお子さんなんです。気をつけないと、自分が何をすればいいのか分からなくなってしまう。なんで、必ず第三者が仕事には必要なんです」と指摘した。

これに、「そうですね、僕は。めっちゃ当たってますよ」と梶原。「YouTubeなんかまさに実際そうだったんですけど、西野に最初に言われて、YouTube向いてるよって言われたのに、いや、よう分からへんわとか言うてて、その7、8年後に自分で気づくんですよ。自分はYouTube向いてたんだなとか。やっぱアホやから、気づかないみたいなところがあって」とYouTubeスタートのきっかけが相方の助言だったと明かした。

「でも僕1人ではほんとに何もできないので、もう仲間が大事。ずーっと」としつつ、「YouTuberなのにパソコン開けないんですから」とまさかの告白。西野も「確かに。ツラいな、ようやってるな」とポツリ。

梶原は「パソコン開けない。開き方が分からない」ともらし、西野は「めっちゃおもろい」と笑った。