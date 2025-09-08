石破首相の辞任、表向きの理由をまだ信じてる？記者VTuberが暴く「解散」と「裏取引」の真相
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
記者VTuberのブンヤ新太氏が自身のYouTubeチャンネルで公開した最新動画で、電撃的に表明された石破首相の辞任について、その裏側と今後の自民党総裁選の行方を鋭く解説している。
ブンヤ氏は動画冒頭、石破首相が辞任理由として挙げた「アメリカとの自動車関税交渉に区切りがついた」という点を「あくまでも建前です」と指摘。本当の引き金は、党内の「石破おろし」の動きが加速し、小泉進次郎農水大臣や菅義偉副総裁から「自発的に退陣するよう促された」ことだと解説した。党内の総裁選前倒しを求める声が過半数を超え、「このままだと総理・総裁の座から引きずり降ろされることがほぼ確定していた」という切迫した状況だったという。
特に注目すべきは、石破首相がギリギリまで「衆議院の解散」を模索していたというブンヤ氏の取材に基づく分析だ。「石破首相は内閣法制局に、国会を召集しなくても解散詔書を衆院議長に提出すれば、解散の効果が発生することを確認していた」と明かし、辞任か解散かの二択で最後まで悩んでいた様子を伝えた。側近議員からは解散を強く求める声も上がっていたが、党の分裂を避けるために辞任を受け入れたとみられる。
さらにブンヤ氏は、辞任の裏にあったとされる小泉進次郎氏との駆け引きにも言及。「石破首相が次の総裁選で小泉氏を応援する代わりに、小泉政権ができた暁には影響力を維持していく。そういったバーターも成立したものとみられます」と述べ、辞任後も影響力を温存するための“裏取引”があった可能性を示唆した。
動画の後半では、ポスト石破をめぐる自民党総裁選の行方も展望。高市早苗氏、小泉進次郎氏、林芳正官房長官らの名前を挙げつつ、誰が次期総理になっても「衆参ともに与党過半数割れの難しい局面で政権運営する力も問われる」と締めくくり、今後の政局の難しさを浮き彫りにした。
