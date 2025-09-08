サントリー食品インターナショナルは、東京メトロ新宿駅メトロプロムナードにて、屋外広告「ファミリーコンピュータ版（以下、FC版）『ドラゴンクエスト III』の世界を支える人、全員数えてみた」を9月8日から9月14日まで掲出する。

本企画は、「BOSS」とRPG「ドラゴンクエスト」シリーズとのコラボレーションを記念したもの。9月2日より「BOSS QUEST 辿り着いた深煎り」が販売されている。

さらに同日から、WEBムービー「数えてみたよ！『ドラゴンクエストIII』を支える人たち～ありがとう！」篇も公開される。

また、渋谷センター街入口の自動販売機上には、コラボ商品「BOSS QUEST 辿り着いた深煎り」のこだわりの焙煎方法にまつわる屋外広告「ベギラマ焙煎～社員のMPをこめて、つくっています。～」も掲出される。

新宿 屋外広告「FC版『ドラゴンクエスト III』の世界を支える人、全員数えてみた」について

掲出期間：9月8日（月）～9月14日（日）

場所：東京メトロ新宿駅メトロプロムナード（東京・新宿区）

「FC版『ドラゴンクエスト III』の世界を支える人、全員数えてみた」は、BOSS担当者がFC版「ドラゴンクエスト III」を実際に約60時間プレイしながら、出てくる働く人を全て数え、1人ずつ並べたもの。

“働く人の相棒”をコンセプトに、普段は注目されないが勇者パーティを支えることで世界を救った“「ドラゴンクエスト III」の世界で働く人”に、「世界を救ったのは勇者だけじゃない。働く人みんなだ」と感謝を伝えるべく制作したという。全長は約15メートル。

なお、カウントのルールとして、勇者パーティが話しかけ、会話が成立した人間（たましい、ガイコツ、幽霊など、人間であったキャラ含む）を数えている。

WEBムービー概要

BOSS担当者が実際に約60時間かけてFC版「ドラゴンクエスト III」の世界を支えてくれたキャラクター全員を目視で数え、1人1人に感謝を伝える様子を撮影したWEBムービーが公開される。

タイトル ：ボス「数えてみたよ！『ドラゴンクエストIII』を支える人たち～ありがとう！」篇（1分29秒）

出演 ：BOSS担当者・Sさん

公開開始日時 ：9月8日（月）9時

公開サイト：サントリー公式YouTube、BOSS公式X

【ボス『数えてみたよ！ ドラゴンクエスト IIIを支える人たち?ありがとう！』篇 1分29秒 サントリー】【撮影エピソード】

◆社内で堂々とテレビゲームをする、BOSS担当者・Sさん

撮影会場はなんと、実際のサントリー社内の会議室。懐かしのソフトを手にしながら、「大好きな『ドラゴンクエスト III』を、れっきとした業務としてプレイできる日がくるなんて…」と、担当者は喜びながらも気合い十分。途中何人かの同僚が会議室をのぞきにきて、缶コーヒーを差し入れする場面もありました。

◆583回の「ありがとう」を贈る、BOSS担当者・Sさん

「『ドラゴンクエスト III』の世界を支えてくれたキャラクター全員に感謝を伝えねばならない（？）」という使命感から、登場人物を数えるだけでなく、登場人物たちと出会うたび、一人一人に頭を下げながら真心を込めて「ありがとう」を伝える担当者。その回数、なんと583回。最初のありがとうは、お母さん。最後のありがとうがお父さん（オルテガ）だったことに気付いた時は、チーム一同グッとくるものがあり、「ドラゴンクエスト」を愛する気持ちがますます高まりました。

◆ゾーマ戦で、昔を思い出すBOSS担当者・Sさん

さすがに最終決戦ではかなり緊張していた様子の担当者。途中で、昔の記憶を思い出して、ベホマを攻撃呪文として活用することで、無事にゾーマを討伐。感動のエンディングを迎えました。

【BOSS担当者コメント】

大好きな「ドラゴンクエスト III」をプレイしながら仕事ができるなんて、本当に感無量です。お城の端からどうくつの奥まで、誠心誠意、全力のありがとうを伝えながらキャラクター全員を数えましたが、万が一数え間違いがあったらごめんなさい。583人という人数はBOSS担当者調べのため、ぜひご自身でも数えてみて、合っていたかこっそり教えてください。

渋谷 屋外広告について

「ベギラマ焙煎～社員のMPをこめて、つくっています。～」屋外広告が渋谷センター街入口の自動販売機上に掲出される。

「BOSS QUEST 辿り着いた深煎り」の力強い香りと深みのあるコクを実現した“ベギラマ焙煎”（短時間×高温で豆を焙煎）は、サントリー開発者の試行錯誤を重ねており、「ドラゴンクエスト」シリーズのじゅもん「ベギラマ」が必要とする「MP6」を大量に消費。「社員のMPをこめて、つくっています。」と語る開発の思いと、その熱い努力の結果である「かいしんのコク」が楽しめる。

※「MP」はFC版「ドラゴンクエスト III」の消費MP。

掲出内容：「ベギラマ焙煎～社員のMPをこめて、つくっています。～」屋外広告

掲出期間：9月1日（月）～11月2日（日）

場所：渋谷センター街入口の自動販売機上（東京都・渋谷区）

「BOSS QUEST 辿り着いた深煎り」について

容量：185g

発売日：9月2日（火）

発売地域：全国

希望小売価格：140円（税別）

