物価の上昇が続く昨今、節約に励んでいるという方も多いのでは？ ESSEフレンズエディターのおがわりさんもそのひとり。以前は、コスメやプチプラグッズが好きで浪費をしがちでしたが、節約志向を高めるために自作の節約ことわざを作成。今回は「自分の言葉ゆえに、サボりそうなときにも気が引き締まる」と話すおがわりさんの5つの節約ことわざを紹介します。

特売は繰り返す

＜節約ことわざ：特売は繰り返す／本来のことわざ：歴史は繰り返す＞

「歴史は繰り返す」なんて言葉がありますが、特売はもっと頻繁に繰り返しています。そのため、安いからとそのとき必要ないものを買ってしまったものの、数日後、同じものがまた安い…なんてこともしばしば。

「特売は何度も繰り返しある」と自分に言い聞かすことで、まとめ買いや衝動買いすることがなくなりました。

外出前の水筒

＜節約ことわざ：外出前の水筒／本来のことわざ：大事の前の小事＞

大きな事を成しとげようとするときは、小さな事にも気をつけ油断してはならない、「大事の前の小事」ということわざがあるように、大きな買い物や貯金をするには、日頃の小さな節約が肝心です。

カフェ代のみならず、ペットボトルのドリンクまで高い…とため息が出る今日この頃。そこで、飲み物代を節約するため、外出前には忘れず水筒を準備するようになりました。

店に入らずんば金は出ず

＜節約ことわざ：店に入らずんば金は出ず／本来のことわざ：虎穴に入らずんば虎子を得ず＞

虎穴に入らずんば虎子を得ずと言いますが、店に入らなければ、当然得るもの（買うもの）がないので、お金は出でいきません。

以前は、仕事終わりなどのちょっとしたすき間時間に、ふらりとスーパーやドラックストアに立ち寄り、ちょっと目についたものを購入することがよくありました。ですが、このことわざに習い、今ではそもそもお店に入らないことを徹底しています。

転ばぬ先のメルカリ

＜節約ことわざ：転ばぬ先のメルカリ／本来のことわざ：転ばぬ先の杖＞

「転ばぬ先の杖」（前もって十分な注意や準備をしておけば、失敗や災難を防ぐことができるということわざ）のように、お金の準備も“事前”にしておくことが大切です。

私の場合は、お金がコロコロと転がり出ていかないように、事前にメルカリで不要品をお金に換えてからものを買うようにしています。

お金が貯まるまでは、「本当に必要か？」をじっくり考える時間にもなるので、ムダづかいも減りました。

節約は一時の恥

＜節約ことわざ：節約は一時の恥／本来のことわざ：聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥＞

「聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥」のように、私には節約はなんとなく恥ずかしい気がしますが、した方がいいという経験がよくあります。

たとえば、だれかと一緒にいてジュースを買うとき。目の前に自動販売機があるけど、ちょっとその先のスーパーまで歩いて買いに行こうと提案してみると、経験上、賛同してくれる人がほとんどです。

一度、節約を共にした人とは、その後も一緒に節約できるので、まさに一生ものだと感じました。