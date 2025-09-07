32歳差夫婦としてSNSでその暮らしぶりを紹介しているあざらしさん（63）。過去に離婚歴があり、48歳でシングルマザーになってからは仕事と子育てに奮闘する毎日だったそう。しかし離婚から15年経ち、わが子より年下の男性に出会うと人生が一変して──。（全2回中の1回）

【写真】「還暦過ぎとは信じられない」ミニスカドレスで美脚を披露するあざらしさん（5枚目／全17枚）

出会いはまるでドラマのワンシーンのようだった

結婚記念日に夫婦でお祝いするあざらしさん

── 32歳年下の夫と暮らすあざらしさん（63）。あざらしさんは過去に1度離婚歴があり、当時は21歳で結婚して子どもが生まれ、48歳で離婚。シングルマザーになって、離婚から15年後、61歳のときに再婚したと聞いています。現在、子どもはすでに結婚して家族を持っているそうですが、あざらしさんは離婚してから、再婚願望はあったのですか？

あざらしさん：マッチングアプリや友人が誘ってくれたパーティーに参加したことはありますが、「縁があれば再婚できたらいいな」くらいのトーンだったと思います。何人かおつき合いした方もいたんですけど、結婚まで話が進むことはなかったですね。離婚後は、犬の洋服を販売する会社を起業して精一杯だったし、犬も数匹飼っていたので、仕事があって犬がいれば十分だと思っていました。

── 今の旦那さんとはどのように知り合ったのでしょうか？

あざらしさん：2020年8月、私が新宿のカフェにたまたま入ったら、知らない携帯がソファの奥のほうに置いてあったんです。「誰かの忘れ物かな」と思っていたら若い男性がやってきて、「ここに携帯ありませんでしたか？席に忘れてしまって」と聞いてきたのが彼でした。でも、その日は携帯を渡しただけで終わり。

1週間後、平日のお昼過ぎに埼京線に乗っていると、若くて背が高いイケメンが座っているな…と思ってよく見たら、彼だったんです。お互いに「あのときの…！」と気づいて、降りる駅がたまたま一緒だったので少し話をして、駅に降りてからLINEを交換しました。

── はじめからドラマティックな展開ですが、LINEを交換して、そこから連絡をとるようになったのでしょうか？

あざらしさん：LINEを交換して毎晩1、2時間は電話をしていました。私は本来、電話が苦手だったんですけど、「私でもこんなに長く話せるんだ！」っていうくらい、彼と話しているとあっという間に時間が過ぎたんです。彼は、今でもそうなんですけど、仕事からプライベート、趣味の話まで、私が何を話しても理解してくれるし、彼が知らない言葉が出てきたとしても、ちゃんと質問してくれたり、すぐに調べたりするんですよね。私の話に興味を持とうとしてくれることが伝わってきて、うれしかったですね。

── 電話でコミュニケーションを重ねながら、どのタイミングでふたりで会うことになりましたか？

あざらしさん：LINEを交換して1週間後の9月ですね。東京スカイツリーに行きましたが、ふたりでいると会話が尽きないし、毎日電話していたせいか、以前から知っているような感じもしたんですよ。写真を撮りましたが、後から見たら、初デートとは思えないような距離感で写っていたと思います。

── 初デートの日から交際が始まったのでしょうか？

あざらしさん：私のなかでは、電話をしているときからつき合っているような感覚があったんですけど。初デートの日に、彼から手紙をもらったんです。「僕の姫になってください」と書いてあったので、てっきりプロポーズかと思いました。後から彼に聞くと「この時点では結婚まで考えていなかった」と言っていましたが、初デートあたりから交際が始まったと思います。

結婚した今でも夫は私を「姫」と呼び

2022年12月、あざらしさん61歳、夫は29歳のときに結婚した

── 交際がスタートしたとき、あざらしさんが58歳、旦那さんは27歳だったそうですね。年齢についてはいつお話ししましたか？

あざらしさん：交際がはじまって1か月くらい経ってからですね。あきらかに年齢差があることはわかっていましたが、私はできるだけ隠しておきたかったんです。でも、そろそろバレそうだな…と。

私は当時からブログをやっていて、彼との交際も書いていました。あるとき「彼はいつも寝るのが早くて、夜8時か9時には寝ている」と書いたら、フォロワーの方々から「絶対既婚者！」「家族がいるから遅くに電話するなってこと」など、たくさんのコメントがついたんです。たしかに言われてみればそうなのかな…と思ってしまって。後日、彼に「もし、既婚者なら別れましょう」とLINEをしました。すると、彼からすぐに返信がきて、彼の免許書や、彼に関する個人情報をスクショして送ってきたんです。このタイミングでお互いのこともちゃんと話そうとなって、はじめて年齢を伝えました。

── 年齢を伝えて彼の反応はいかがでしたか？

あざらしさん：やっぱり驚いていましたね。私が年上だとは思っていたけど、せいぜい40代前半だろうと思っていたら58歳ですから。ただ、年齢がわかってもつき合いは続きましたし、その後も年齢がネックでケンカになることはなかったですね。

── おふたりは、今まで年齢差のある人とつき合うことがあったのでしょうか？

あざらしさん：彼は歳が離れても7、8歳くらいだったと言っていました。私は、元夫が私のふたつ上、離婚後に仲よくなった人は20歳以上年下の方もいましたが、とくに年下好きというわけではなかったんですよ。でも、彼とは一緒にいてとにかく楽しかったし、自分らしくいられたんです。彼も同じようなことを言ってくれていて、たぶん年齢は関係なく、お互い一緒にいて居心地がよかったんだと思います。

── その後も交際が続くなか、いつごろから結婚を意識しましたか？

あざらしさん：交際が1年くらい経ったときですね。いつも一緒にいて楽しいけど、ふと、この先どうなるのかなと思ったんです。思いきって「私たち結婚するの？」って聞いてみたら、そこではじめて彼も結婚について意識してくれたようで。その後、ふたりで話し合って結婚することを決めました。

でも結婚って、勢いとかイベントがないと、なかなか踏みきれないじゃないですか。入籍は何かのイベントに絡めようという話になって、2022年のクリスマスに入籍することに決めました。交際が始まってから2年後、私が61歳、彼が29歳のときでした。今でも私を「姫」と呼んでくれるし、私は夫を「王子」と今は呼んで、ふたり仲よく暮らしています。

…

今年で結婚して3年目になるあざらしさんでしたが、結婚を決めたとき、夫の義母から結婚を大反対されたそうです。義母はあざらしさんより年齢が6つ下で、年齢差や子どもについて不安があったよう。しかし、結婚して3年経った今は、あざらしさん夫婦が発信するSNSの様子をみて安心し、ふたりのことを応援してくれるようになったそうです。

取材・文／松永怜 写真提供／あざらし